Allegri Milan, dagli esperimenti tattici alle tante risposte positive in tournee: c’è una questione che va assolutamente risolta

Allegri Milan, i rossoneri brillano in tournee anche senza centravanti di ruolo: cosa succederà con il ritorno di Santiago Gimenez?

Il Milan si prepara a una stagione di grandi cambiamenti, non solo in panchina e dirigenza con l’arrivo del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del nuovo Direttore Sportivo Tare, ma anche e soprattutto sul fronte tattico. Il dibattito sul modo di giocare del Milan in attacco è acceso, e le parole di Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, offrono spunti cruciali per comprendere le strategie future dei rossoneri.

Bianchin sottolinea un nodo centrale: l’arrivo di un centravanti titolare, sia esso Santiago Gimenez o un “grande acquisto dell’estate”, rivoluzionerà gli equilibri. La variabile chiave è Rafael Leao: “Leao non potrà fare la punta in fase di non possesso e questa è la grande variabile: il Milan dovrà difendere in modo leggermente diverso”. Questo significa che il Milan di Allegri non potrà più permettersi di “nascondere” un attaccante nella fase di non possesso palla, ma dovrà trovare un nuovo assetto difensivo che coinvolga l’intera squadra.

L’evoluzione naturale, secondo Bianchin, è un modulo che preveda un attaccante centrale affiancato da due esterni offensivi, come un 3-4-3 o un 3-4-2-1. Questi moduli permetterebbero di sfruttare al meglio la fantasia e la tecnica di giocatori come Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic e, ovviamente, Rafael Leao. La presenza di due “trequartisti” o esterni molto offensivi a supporto della punta centrale darebbe al Milan una potenza di fuoco considerevole.

Tuttavia, il giornalista evidenzia che questa soluzione tattica non sarà applicabile in ogni partita. Allegri, da “skipper di istinti” qual è, dovrà adattare il modulo alle diverse situazioni di gioco e agli avversari. “In alcune partite, probabilmente, si potrà fare. In altre, Allegri cercherà l’equilibrio in modo diverso e aggiungerà un centrocampista”. Questa flessibilità sarà una delle caratteristiche distintive del nuovo Milan. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità e la capacità di leggere le partite in corso d’opera, non esiterà a sacrificare un uomo offensivo per rafforzare il centrocampo e garantire maggiore solidità difensiva.

La storia di Allegri è costellata di successi ottenuti grazie alla sua abilità nei cambi e alla capacità di modificare l’assetto tattico durante la partita. “Max è uno skipper di istinti e negli anni migliori ha vinto tante partite con i cambi: la sua tattica può piacere o non piacere ma il talento per leggere il vento lo ha sempre avuto”. Questa affermazione sottolinea la fiducia riposta nelle capacità camaleontiche del tecnico, che non si lega a un unico sistema di gioco ma predilige un approccio dinamico e adattivo.

In sintesi, il Milan di Allegri e Tare si appresta a vivere una stagione di profonda trasformazione. L’arrivo di un nuovo centravanti imporrà un reindirizzamento tattico, con una probabile virata verso moduli a tre attaccanti o comunque a due esterni offensivi a supporto di una punta centrale. Tuttavia, la versatilità di Allegri e la sua capacità di adattare la squadra alle esigenze del momento saranno fondamentali per trovare il giusto equilibrio tra una fase offensiva esplosiva e una difesa solida. Il nuovo Milan sarà un cantiere aperto, ma con le idee chiare e la visione di Allegri, punta a consolidare le proprie ambizioni.