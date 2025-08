Allegri Milan, Salvini lo gela: parole dure dopo la tournee dei rossoneri. L’ha detto veramente!

Allegri Milan, Salvini si è detto abbastanza scettico sul nuovo corso rossonero: le parole dopo la tournee di Leao e compagni

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, noto tifoso milanista, ha gettato una doccia fredda sull’entusiasmo generato dalla larga vittoria per 9-0 del Milan in amichevole contro gli australiani del Perth Glory. Interrogato dai giornalisti sulla prestazione della squadra guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, Salvini ha espresso un giudizio sospeso, sottolineando la poca rilevanza dei risultati ottenuti in questo periodo dell’anno.

Le sue parole, riportate dall’ANSA, sono state chiare e dirette, come spesso accade nel suo stile comunicativo: “I gol di luglio contano meno di zero, mi interessano i gol di settembre”. Questa affermazione, perentoria e priva di fronzoli, evidenzia una visione pragmatica e, forse, una certa disillusione accumulata nel corso delle ultime stagioni. Il riferimento ai “gol di settembre” è un richiamo esplicito all’inizio del campionato, quando le partite iniziano ad avere un peso specifico e i risultati contano per la classifica. È in quel momento che, secondo Salvini, si potrà iniziare a valutare la reale competitività del nuovo Milan.

Il vicepremier ha poi rincarato la dose, mostrando una certa sfiducia nei confronti della recente gestione societaria e delle aspettative generate: “Su Allegri vi posso dire se sarò soddisfatto a metà campionato perché diciamo che nell’ultimo periodo la società non ha regalato grandi emozioni ai tifosi, anzi, anzi. Vediamo, giudizio sospeso”. Questa dichiarazione è particolarmente significativa e offre uno spaccato interessante del sentimento di una parte della tifoseria rossonera. Il riferimento alla mancanza di “grandi emozioni” è una critica implicita alla gestione passata e un monito per il futuro. I tifosi, dopo anni di alti e bassi, desiderano tornare a vibrare per il proprio club, e le semplici vittorie estive, seppur roboanti, non bastano più a generare un entusiasmo duraturo.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera e di Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo ha riacceso le speranze di molti. Allegri, un ritorno molto atteso, è chiamato a dare una nuova identità alla squadra e a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Tare, dal canto suo, avrà il compito di costruire una rosa competitiva e funzionale alle idee del tecnico, operando sul mercato con oculatezza e visione a lungo termine. Tuttavia, le parole di Salvini suggeriscono che il percorso sarà lungo e che la fiducia dovrà essere riconquistata passo dopo passo, con risultati concreti e non solo con le promesse estive.

La dichiarazione di Salvini, in un certo senso, è anche un invito alla cautela per tutti coloro che si sono lasciati prendere dall’euforia della prima amichevole. Nel calcio moderno, e in particolare nella Serie A, la preparazione estiva è fondamentale, ma i veri verdetti arrivano solo con l’inizio delle competizioni ufficiali. Il Milan ha un nuovo ciclo davanti a sé, con un nuovo staff tecnico e la possibilità di rinnovare le ambizioni. Sarà solo il tempo a dire se il giudizio sospeso di Salvini si trasformerà in soddisfazione a metà campionato, o se le delusioni continueranno a prevalere. La pressione sul Milan di Allegri e Tare è già alta, e le parole del vicepremier ne sono una chiara testimonianza. La tifoseria attende risposte sul campo, e le attese sono sempre più concentrate sui “gol di settembre”.