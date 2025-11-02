Allegri contro la Roma, ventisettesima sfida ai giallorossi: il bilancio dell’allenatore del Milan

Allegri sfiderà la Roma per la ventisettesima volta in carriera. Il bilancio del tecnico toscano contro i giallorossi

L’attesa per lo scontro di vertice tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini è carica di spunti non solo tattici, ma anche statistici. Il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, lo stratega livornese noto per il suo pragmatismo e la gestione chirurgica dei risultati, si prepara a scrivere il capitolo numero 27 della sua personale rivalità contro i giallorossi.

In passato, l’allenatore del Diavolo ha incrociato la squadra capitolina per ben 26 volte in carriera, guidando il Cagliari, la Juventus (nelle sue due gestioni vincenti) e, naturalmente, durante la sua prima esperienza sulla panchina milanista (2010-2014).

Un Bilancio Storico in Leggero Vantaggio

Il score dei precedenti incontri è un dato che alimenta la fiducia del popolo milanista, pur restando in equilibrio:

Vittorie: 10

Pareggi: 9

Sconfitte: 7

Con questo bilancio di 10 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, Allegri vanta un leggero vantaggio storico contro la Roma. Tuttavia, il confronto di stasera non sarà solo contro la maglia giallorossa, ma contro una filosofia di gioco ben precisa.

Il Duello Tattico: Allegri vs Gasperini

Questa sera, la sfida assume un sapore inedito: il tecnico milanista si troverà di fronte la Roma guidata da Gian Piero Gasperini, l’allenatore di Grugliasco celebre per il suo calcio verticale, aggressivo e ad alta intensità. Gasperini, appena approdato sulla panchina della Lupa, ha già impresso il suo marchio tattico, trasformando il club capitolino in una squadra dinamica e difficile da affrontare.

Per Allegri e i suoi rossoneri, superare la Roma sarà un banco di prova cruciale per dimostrare la solidità del nuovo assetto tattico (il 3-5-2) e la capacità di gestire l’aggressività avversaria, una caratteristica che il tecnico toscano ha sempre saputo neutralizzare con grande maestria e cinismo.