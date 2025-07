Allegri Milan, rivoluzione tattica confermata? Il tecnico riflette, c’è uno scenario clamoroso all’orizzonte

Allegri Milan, il tecnico sta riflettendo se rendere definitiva o meno la rivoluzione tattica legata alla difesa a tre: lo scenario

Il Milan di Massimiliano Allegri sta già mostrando segni di una rivoluzione tattica prima ancora del fischio d’inizio della stagione 2025-26. Come acutamente osservato dal giornalista Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, i rossoneri, paragonabili a imbarcazioni di Coppa America che cambiano rotta prima della partenza, hanno “strambato” dalle aspettative. Quello che era atteso come un lineare 4-3-3 si è palesato in una versione alternativa, che sembra prendere sempre più corpo: la difesa a tre.

Questa intuizione tattica di Allegri, avvalorata dalle analisi di Bianchin, suggerisce un cambiamento radicale nell’assetto del Milan. Per anni identificato con la linea a quattro, il club di via Aldo Rossi sembra intenzionato a esplorare nuove soluzioni per massimizzare il potenziale della rosa e affrontare le sfide del campionato e delle coppe europee. La difesa a tre non è più una semplice alternativa, ma si sta affermando come la prima opzione nella mente del tecnico livornese, che è tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Le parole di Bianchin sottolineano come sia ancora presto per definire con certezza l’assetto definitivo del Milan a settembre. L’equazione è complessa, ricca di incognite: “Arriverà Jashari? Chi sarà il centravanti? Come staranno i giocatori chiave?”. Queste domande aprono a scenari in continua evoluzione, che vedranno il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, lavorare incessantemente sul mercato per completare la rosa secondo le indicazioni di Allegri. L’arrivo di un nuovo centravanti e il recupero della condizione fisica ottimale dei giocatori chiave saranno fattori determinanti per l’equilibrio e l’efficacia del nuovo modulo.

Nonostante le incertezze, una certezza emerge in modo preponderante: la difesa a tre è diventata più di una semplice opzione tattica. È un pilastro su cui Allegri intende costruire il Milan 2025-26. Questo non significa che il tecnico sarà rigido nelle sue scelte. Al contrario, la sua filosofia pragmaticasuggerisce una variazione costante durante la stagione, adattandosi a diversi fattori: il momento di forma dei giocatori, gli infortuni, le caratteristiche degli avversari e la condizione generale della squadra.

La flessibilità sarà una chiave fondamentale per il Milan di Allegri. La capacità di passare da un modulo all’altro, mantenendo sempre un’identità chiara e solida, sarà un vantaggio competitivo. La difesa a tre, con la sua capacità di offrire maggiore solidità e copertura, potrebbe essere la risposta alle esigenze di un calcio sempre più fisico e tattico. Resta da vedere come i giocatori si adatteranno a questo nuovo schema e come il mercato andrà a completare una rosa che si preannuncia profondamente rinnovata. L’attesa per il nuovo Milan è palpabile, con la speranza che questa “strambata” tattica porti la squadra verso nuovi successi.