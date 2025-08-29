Allegri Milan, spunta la richiesta del tecnico a Tare! Vuole lui a centrocampo, dialoghi in corso

Allegri Milan, c’è la richiesta del tecnico a Igli Tare: per il centrocampo, in sostituzione dell’infortunato Jashari, vuole Pellegrini

Secondo le ultime indiscrezioni de Il Messaggero, il finale di questa sessione di calciomercato potrebbe regalare un’inattesa operazione tra il calciomercato Milan e la Roma. Al centro di tutto ci sarebbe il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, che potrebbe diventare una delle più classiche occasioni di fine mercato per il club rossonero. La richiesta di portare il centrocampista classe 1996 in maglia rossonera sarebbe arrivata direttamente da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, che vorrebbe sistemare e completare il suo centrocampo dopo il grave infortunio che ha fermato Ardon Jashari.

Pellegrini, da sempre colonna portante della Roma, è un profilo che incarna qualità, esperienza e duttilità tattica, caratteristiche che lo rendono ideale per il gioco di Allegri. La sua capacità di leggere il gioco, di inserirsi senza palla e di ricoprire più ruoli a centrocampo, lo renderebbe un acquisto fondamentale per le ambizioni del Milan. Per il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’operazione non si prospetta semplice. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe essere determinante e il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo concreto per portare Pellegrini a San Siro, approfittando anche del rapporto tra i club.

Non solo Pellegrini: lo scambio Dovbyk-Gimenez

L’asse tra Roma e Milano non è caldo solo per la situazione legata a Pellegrini. Le due società stanno infatti continuando a valutare un’altra operazione di grande rilievo: lo scambio che coinvolgerebbe gli attaccanti Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Una trattativa che, seppur complessa, potrebbe accontentare entrambe le squadre.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche, in grado di sposarsi al meglio con il gioco di Allegri, e Dovbyk è un profilo che da tempo è sul taccuino di Tare. La sua potenza fisica, la sua presenza in area e la sua abilità nel finalizzare lo rendono un nome molto intrigante per l’attacco rossonero.

Dall’altra parte, la Roma sarebbe interessata a Santiago Gimenez, attaccante con caratteristiche diverse, ma altrettanto letale sotto porta. La sua rapidità, la sua tecnica e la sua capacità di giocare per la squadra lo renderebbero un’ottima soluzione per l’attacco giallorosso, in una potenziale nuova configurazione tattica.

Le due società stanno lavorando per cercare una quadra economica e contrattuale, ma la volontà dei club di trovare un accordo sembra esserci. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se una delle due operazioni, o addirittura entrambe, potrà concretizzarsi e se l’asse Roma-Milano infuocherà davvero questo finale di calciomercato. La situazione è in evoluzione e l’attesa dei tifosi per i prossimi annunci è altissima. Il Milan, con Tare e Allegri, sembra voler chiudere con il botto questa finestra di mercato.