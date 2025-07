Allegri Milan, scelta fatta sul centrocampo! Ricci e Modric gestiti così

Allegri Milan, il tecnico livornese ha tutta l’intenzione di alternare Modric e Ricci nel corso della stagione: le ultime

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a una stagione di grandi cambiamenti, e il centrocampo è senza dubbio il reparto che vedrà le novità più significative. Le recenti dichiarazioni del giornalista Carlos Passerini sul suo canale YouTube hanno fornito preziosi indizi sulle strategie del tecnico livornese, rivelando un piano tattico ambizioso che punta a bilanciare esperienza e talento emergente. Con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, il mercato del Milan si sta muovendo per plasmare una squadra in grado di competere su tutti i fronti.

Secondo Passerini, il cuore della mediana rossonera sarà un centrocampo a tre, con ruoli ben definiti e un’attenzione particolare alla gestione delle energie. L’arrivo di un nome di spicco come Luka Modric è destinato a rivoluzionare gli equilibri. Sebbene il fuoriclasse croato non sia più in grado di garantire i 90 minuti a pieno regime, la sua presenza è considerata fondamentale per elevare il livello tecnico complessivo della squadra. “Modric lo vedremo spesso titolare, ma non è uno da 90 minuti,” ha specificato Passerini, sottolineando come Allegri intenda utilizzare il Pallone d’Oro in modo strategico, sfruttandone la visione di gioco e la qualità sopraffina nei momenti chiave delle partite.

Il piano base di Allegri prevede Fofana come titolare inamovibile sul centrodestra. Il centrocampista è visto come una garanzia assoluta per il suo dinamismo, la corsa instancabile e la capacità di coprire ampie zone del campo. “Fofana è una sorta di intoccabile, una garanzia, perché ha dinamismo e corsa,” ha affermato Passerini, evidenziando il ruolo cruciale che il giocatore avrà nel dare equilibrio e solidità alla mediana milanista. Sul centrosinistra, l’attenzione è rivolta a Jashari, un profilo interessante che, se dovesse arrivare, completerebbe il trio ideale di Allegri.

La fascia centrale del centrocampo sarà il terreno di gioco per un’alternanza stimolante tra Modric e Samuele Ricci. L’idea di Allegri è quella di far crescere il giovane Ricci al fianco di un campione assoluto come Modric. Nonostante la differenza d’età significativa – Modric si avvicina ai 40 anni mentre Ricci è nel pieno della sua carriera – l’obiettivo è chiaro: “Affiancare Modric a Ricci affinché Ricci possa imparare il più possibile dal compagno.” Questa strategia mira a trasmettere al talento italiano l’esperienza, la mentalità vincente e la conoscenza tattica di uno dei migliori centrocampisti degli ultimi vent’anni.

Infine, Passerini ha aperto a un’opzione tattica interessante, soprattutto in base all’avversario. Non è da escludere la possibilità di vedere Modric in una posizione più avanzata, magari come trequartista, lasciando i due mediani a Jashari e Fofana. Questa flessibilità tattica permetterebbe ad Allegri di variare il modulo e l’approccio alla partita, sfruttando al meglio le qualità offensive di Modric in determinate situazioni. Il nuovo Milan di Tare e Allegrisi preannuncia quindi una squadra versatile, con un centrocampo che sarà il vero motore e il cervello delle manovre rossonere, combinando la saggezzadell’esperienza con l’energia della gioventù.