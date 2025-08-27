Allegri Milan, spunta il retroscena che spiazza completamente i tifosi! Cosa è emerso dopo la Cremonese

Allegri Milan, c’è il retroscena che spiazza completamente i tifosi: il tecnico non sarebbe pienamente soddisfatto della rosa a disposizione

Monica Colombo, stimata giornalista del Corriere della Sera e corrispondente di punta per il Milan e per le dinamiche del calciomercato, è stata protagonista di un intervento molto atteso a Tutti Convocati, popolare trasmissione radiofonica in onda su Radio 24. Durante la sua partecipazione di mercoledì pomeriggio, la cronista ha offerto un quadro dettagliato e decisamente interessante sulle attuali vicende rossonere, concentrandosi in particolare su due temi caldissimi: la complicata trattativa per l’attaccante Conrad Harder e la percezione di Max Allegri riguardo alla rosa che ha a disposizione.

La Trattativa Conrad Harder: Un Affare Che Si Complica

Le parole della Colombo sulla vicenda Harder hanno acceso un faro sulle crescenti difficoltà che il Milan sta incontrando. Secondo quanto riportato dalla giornalista, le perplessità dello Sporting Lisbona nel cedere il giovane talento danese stanno aumentando. La ragione principale di questa esitazione è legata a un’altra operazione di mercato: i portoghesi non sarebbero pienamente convinti di Ioannidis, attaccante del Panathinaikos, che dovrebbero acquisire come sostituto di Harder. Questa incertezza rischia di far saltare l’affare, mettendo il Milan in una situazione di stallo. La Colombo ha poi lanciato una vera e propria bomba di mercato: “Qualora saltasse credo che il Milan farà all-in su Vlahovic”. Una dichiarazione che lascia intendere come il club, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Tare, sia pronto a un investimento massiccio e a un cambio di rotta radicale nel caso in cui la pista per il giovane attaccante non dovesse concretizzarsi. L’eventuale assalto a Vlahovic, un centravanti di caratura internazionale, testimonia l’ambizione del Milan di dotarsi di un terminale offensivo di altissimo livello per affrontare al meglio la prossima stagione.

Allegri e le Sue Perplessità sulla Rosa: “Una Doccia Fredda”

Il secondo punto cruciale toccato da Monica Colombo riguarda la figura del nuovo tecnico, Max Allegri. Sebbene pubblicamente il mister mantenga un atteggiamento placido e cauto, la giornalista ha svelato che, a suo avviso, Allegri non è molto contento di questa squadra. Una percezione che, seppur non ufficialmente confermata, trova riscontro in alcune dinamiche di campo e nell’ultima deludente prestazione del Milan. La Colombo ha descritto l’impatto della recente partita come una “doccia fredda” per l’allenatore e per l’ambiente rossonero. La pesante assenza di Leao ha messo in luce una depauperazione tecnica della squadra che nessuno si aspettava fosse così marcata. Questa situazione suggerisce come la rosa, pur ricca di nomi, possa avere delle carenze strutturali e di qualità in alcuni settori chiave, soprattutto quando mancano gli interpreti migliori. Le dichiarazioni della Colombo, che ha potuto ricostruire questi scenari grazie alla sua profonda conoscenza delle dinamiche del club, offrono uno spaccato sincero e cruciale sulle sfide che Allegri e il nuovo DS Tare dovranno affrontare in questa sessione di mercato estiva. L’obiettivo, infatti, non è solo rinforzare l’attacco, ma anche assicurare che la squadra abbia la profondità e la qualità necessarie per non dipendere eccessivamente dai singoli campioni.