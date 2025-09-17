Allegri Milan, il tecnico è già da record! La statistica sul livornese non mente, non era mai successo prima

Allegri Milan, la vittoria contro il Bologna segna già un importante record per il tecnico livornese: non era mai successo

L’inizio della nuova era del Milan è stato a dir poco esplosivo. Sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del nuovo direttore sportivo Igli Tare, i rossoneri hanno messo a segno una partenza record che non si vedeva da anni. Le prime tre partite di campionato hanno già tracciato un solco profondo, un segnale chiaro delle ambizioni del club. Con due vittorie su tre gare, il Milan ha superato un tabù che persisteva da tempo. Il dato incredibile, riportato da Opta, mette in evidenza la portata storica di questo inizio. Nelle quattro stagioni precedenti in cui Massimiliano Allegri era stato al timone (dal 2010/11 al 2013/14), il Diavolo non era mai riuscito a fare meglio di una singola vittoria nelle prime tre giornate di Serie A. Questo significa che la squadra ha già fatto meglio che in quattro anni di storiaprecedente, una statistica che sottolinea la velocità con cui il nuovo corsosta prendendo forma.

Questo avvio brillante è un messaggio forte e chiaro al campionato e ai tifosi. Dopo anni di incertezza, il Milan è tornato a essere una squadra solidae vincente, capace di ottenere subito risultati. Il merito va certamente alla nuova dirigenza, con Igli Tare che ha portato una visione e una strategiavincente sul mercato. Il lavoro congiunto con Massimiliano Allegri ha permesso di creare una rosa competitiva e pronta a lottare per i massimi traguardi. I nuovi acquisti, scelti con cura, si sono integrati perfettamentecon il gruppo storico, creando una miscela esplosiva di talento ed esperienza. Le prestazioni in campo riflettono questa sinergia, con la squadra che mostra un gioco propositivo e una grande determinazione. La velocità con cui il Milan ha trovato la giusta alchimia è il frutto di un lavoro meticoloso e di una pianificazione a lungo termine.

Il successo di questo inizio di stagione non è solo un dato statistico, ma un simbolo della rinascita di un club glorioso. Il Milan sta dimostrando di avere le carte in regola per competere con le grandi del calcio italiano. I tifosi rossoneri possono sognare in grande, perché la squadra è pronta a lottareper i massimi obiettivi. La strada è ancora lunga e piena di ostacoli, ma l’avvio promettente è un ottimo punto di partenza. Il lavoro di Allegri e Taresta dando i suoi frutti, e il futuro del Milan sembra più roseo che mai. Con il coraggio e la determinazione mostrati in queste prime tre gare, il Diavolo è pronto a ruggire e a tornare a essere il protagonista indiscusso della Serie A.