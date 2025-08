Allegri Milan, il retroscena raccontato da Tomori: «Appena arrivato il mister ci ha subito detto questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Fikayo Tomori, in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport, ha offerto una visione lucida e diretta delle sfide che il Milan ha affrontato e che deve superare. Il difensore inglese ha sottolineato un problema cruciale: la mancanza di continuità. “Lo scorso anno abbiamo avuto troppi alti e bassi di rendimento”, ha ammesso Tomori, evidenziando come la squadra non sia riuscita a mantenere un livello di performance costante durante tutta la stagione.

Questo problema non è passato inosservato neppure al nuovo allenatore, Allegri, che fin da subito ha messo l’accento su questo aspetto. Secondo Tomori, il tecnico ha ribadito un concetto che la squadra stessa era ben consapevole: la necessità di essere più “concreti e più bilanciati”. Questa richiesta non si limita solo al reparto difensivo, ma riguarda l’atteggiamento dell’intera squadra in ogni fase del gioco.

La sfida, quindi, per il Milan in questa stagione è quella di trasformare le parole in azioni. La squadra deve trovare un equilibrio che le permetta di evitare le fluttuazioni di rendimento che hanno caratterizzato il passato. Questo significa non solo essere solidi in difesa, ma anche essere più incisivi e decisivi in attacco, senza perdere l’equilibrio tra i due reparti. La continuità sarà la chiave per raggiungere gli obiettivi stagionali e per dimostrare che il Milan è pronto a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.