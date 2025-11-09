Allegri Milan, il tecnico si è espresso su Tomori e De Winter: il commento non lascia spazio ad interpretazioni. Le ultimissime

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri al termine di Parma-Milan ha toccato anche i temi legati ai singoli, in particolare i difensori centrali Pervis Estupiñan e Fikayo Tomori. L’allenatore del Milan ha fornito il quadro completo sulle condizioni e le prestazioni dei due giocatori, pur ribadendo che la colpa del pareggio è collettiva.

Su Estupiñan, già al centro di discussioni per l’ingenuità sul primo gol subito, Allegri ha fornito una spiegazione tecnica: «Estupinan rientrava, era in buona condizione, pensavo potesse darci più a livello di esperienza e di mischie». Il tecnico ha ammesso l’errore del difensore: «Ha avuto un’ingenuità sul gol, ma poi ha salvato la palla sull’1-2», bilanciando così il giudizio sulla sua prova.

Riguardo all’assenza di Tomori dal primo minuto, Allegri ha confermato che la decisione è legata a un problema fisico: «Tomori aveva ancora fastidio dopo Bergamo». L’allenatore ha però espresso fiducia nel sostituto: «Ma De Winter comunque è un giocatore affidabile».

Infine, Allegri ha concluso tornando sul problema centrale che ha portato al 2-2 finale, allontanando ogni responsabilità dai singoli: «Comunque, non è questione di singoli, ma che in un momento non abbiamo capito che c’era da riaccendersi e fare un po’ di battaglia per 10-15 minuti». L’analisi definitiva del mister rossonero resta concentrata sulla mentalità e sull’approccio della squadra nei momenti di difficoltà.