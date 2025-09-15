Connect with us

Allegri Milan, il tecnico elogia il gruppo dei suoi ragazzi: «Vogliamo la Champions League, quello che mi sta piacendo di più è...»

Loftus-Cheek Milan, Allegri esalta il suo calciatore: «Devastante quando si mette a fare questa cosa»

Allegri Milan, il tecnico elogia i suoi ragazzi: «Sono loro i veri protagonisti, io posso soltanto...»

Milan Bologna, Marelli critica Marcenaro per un errore molto grave: le sue parole in diretta non sono passate inosservate

Infortunio Maignan, Allegri fa chiarezza nel post partita: le sue parole non fanno presagire a nulla di buono

52 minuti ago

Allegri Milan, il tecnico elogia il gruppo dei suoi ragazzi: «Vogliamo la Champions League, quello che mi sta piacendo di più è…». Le ultime

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 del suo Milan sul Bologna, decisa da una rete di Luka Modric, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza del sacrificio per il raggiungimento degli obiettivi stagionali, primo fra tutti il ritorno in Champions League.

“Vogliamo a tutti i costi raggiungere la Champions League, ma sappiamo che non sarà per nulla semplice. Devo ammettere che mi piace tanto l’aspetto legato al sacrificio,” ha affermato il tecnico. “Il gruppo sta lavorando con grande intensità e lo spirito di abnegazione che vedo in campo è la chiave per superare le difficoltà. Ogni partita, ogni allenamento, è un’occasione per dimostrare quanto teniamo a questa maglia e a questo traguardo”.

Allegri ha poi analizzato la prestazione della squadra, lodando in particolare la solidità difensiva mostrata. “Abbiamo concesso poco o nulla al Bologna. I ragazzi sono stati bravi a soffrire e a non mollare mai, specialmente dopo il vantaggio. Dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo l’attenzione alta per tutti i 90 minuti”. Il tecnico ha poi rivolto una menzione speciale al marcatore della serata, Modric, che si è distinto per la sua leadership e il suo impegno. “Luka è un campione assoluto, la sua esperienza è fondamentale per noi. Non si risparmia mai e dà l’esempio ai compagni, non solo con la sua classe ma anche con la sua voglia di sacrificarsi per la squadra. Il suo gol è il giusto premio per tutto il lavoro che sta facendo”.

