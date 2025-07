Allegri Milan, Ricci esalta il suo tecnico: le sue parole stanno facendo impazzire i tifosi rossoneri. Le ultimissime notizie

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, svelando dettagli interessanti sul suo rapporto con Massimiliano Allegri e sulle richieste tattiche del tecnico. “Io e Allegri abbiamo un bel feeling: siamo entrambi toscani e ci capiamo abbastanza bene…”, ha dichiarato Ricci con una risata, sottolineando una connessione che va oltre il semplice rapporto professionale.

Il focus principale delle richieste di Allegri ai suoi centrocampisti è la solidità. Ricci spiega che l’obiettivo è “tecnicamente subire meno passaggi interni possibili e di giocare il pallone velocemente e in avanti”. Questa direttiva è finalizzata a innescare rapidamente la qualità e la rapidità degli esterni offensivi del Milan. “Se li mettiamo in condizioni di far male, anche usando il cambio di gioco, è tutto più semplice”, aggiunge il centrocampista, evidenziando una chiara strategia per sfruttare al meglio le caratteristiche della squadra.

L’esperienza di Allegri come ex centrocampista è un valore aggiunto fondamentale per Ricci. “Lui ha giocato anche in quel ruolo e conosce tutti i segreti”, afferma il giovane rossonero. Questa conoscenza approfondita del ruolo permette ad Allegri di fornire consigli mirati e preziosi. “Mi corregge e mi aiuta”, conclude Ricci, sottolineando il ruolo di mentore che il tecnico svolge nei suoi confronti. La sintonia tra i due, rafforzata dalle comuni origini toscane, sembra essere un elemento chiave per la crescita di Ricci e per il raggiungimento degli obiettivi del Milan.