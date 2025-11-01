Allegri Milan, il tecnico non le manda a dire sulla sosta Nazionali: cosa filtra su Pulisic e Rabiot. Le ultimissime notizie

L’emergenza infortuni in casa Milan impone all’allenatore Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Tare una gestione estremamente cauta dei propri elementi chiave, soprattutto in vista dei prossimi impegni con le rispettive Nazionali. Le condizioni di Christian Pulisic sono al centro di questa delicata valutazione.

Allegri ha chiarito in conferenza stampa l’approccio del club con le federazioni internazionali, un tema cruciale in un periodo in cui la squadra ha bisogno di recuperare i suoi pezzi pregiati. «Vediamo se Pulisic ci sarà a Parma e se poi andrà in Nazionale» ha dichiarato il tecnico rossonero. L’esterno americano, la cui assenza pesa molto sull’attacco del Milan dopo un ottimo avvio di stagione, è atteso al rientro proprio per la prossima partita di campionato.

Priorità al recupero: Pulisic e il dialogo con i CT

La priorità per il Milan è garantire il pieno recupero fisico di Pulisic per la causa rossonera, soprattutto dopo la gara contro la Roma che il giocatore salterà. L’eventuale convocazione con la sua Nazionale, gli Stati Uniti, è subordinata alla piena guarigione dall’infortunio. Il club non vuole correre rischi, specialmente dopo aver visto il peso delle assenze di Pulisic e Adrien Rabiot sulla manovra della squadra.

Allegri ha sottolineato l’importanza del dialogo e della trasparenza con le federazioni: «Siamo in contatto con tutti i ct delle Nazionali e diciamo loro le condizioni dei nostri giocatori». Questo contatto continuo serve a trovare un equilibrio tra le esigenze del club, che lotta per restare agganciato al gruppo di testa in campionato, e gli impegni internazionali dei calciatori.

La gestione dei titolari infortunati

Il tema delle Nazionali si inserisce in un contesto già difficile, segnato dal probabile forfait di Fikayo Tomori per la gara contro la Roma e dalle incertezze su Santiago Gimenez e Rabiot.

La scelta di dare il via libera a Pulisic per la sua Nazionale dipenderà strettamente dall’esito dei controlli e dalla valutazione del suo stato di forma dopo il rientro in campo. Il Milan ha bisogno che tutti i suoi titolari siano al top per la fase cruciale del campionato. La gestione degli infortuni in questa sosta per le Nazionali sarà un banco di prova per l’efficacia della collaborazione tra lo staff tecnico di Allegri e quello medico, sotto l’occhio vigile del DS Tare.