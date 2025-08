Allegri Milan, parole al miele di Modric: «Uno dei migliori al mondo, non vedo l’ora di scoprire questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

In occasione della sua presentazione ufficiale al Milan, il neo-acquisto Luka Modrić ha risposto alle domande dei giornalisti, tra cui quella riguardante una passata finale di Champions League vinta contro Massimiliano Allegri. Con un sorriso, il fuoriclasse croato ha subito smorzato i toni, mostrando grande rispetto e ironia nei confronti del suo nuovo allenatore.

“Probabilmente non è un buon ricordo per lui, ma cercherò di non parlarne troppo,” ha scherzato Modrić (ride, ndr), “non voglio che il mister si arrabbi con me.” Le sue parole hanno immediatamente creato un clima di serenità e grande attesa. Il centrocampista non ha nascosto il suo entusiasmo per la nuova avventura rossonera e, in particolare, per l’opportunità di essere allenato da un tecnico del calibro di Allegri.

“Non vedo l’ora di conoscerlo,” ha proseguito Modrić, “ho già avuto modo di parlare un po’ con lui e sono molto contento di essere allenato da Allegri. È tra i migliori al mondo, un vincente.” Il croato ha poi espresso la sua impazienza di mettersi a disposizione del tecnico e di scoprire quale sarà il suo ruolo all’interno del progetto rossonero. “Non vedo l’ora di scoprire come mi vede in campo in questa squadra,” ha concluso, palesando la sua totale disponibilità a integrarsi nel sistema di gioco del Milan. L’arrivo di Modrić al Milan è un segnale forte e chiaro delle ambizioni del club e l’intesa che sembra essersi già creata con Allegri è un ottimo presupposto per un’esperienza di successo.