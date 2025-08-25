Allegri Milan, Capello lo difende! Secondo il tecnico manca una cosa ben precisa all’interno della rosa. Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’esperto tecnico Fabio Capello ha offerto un’analisi lucida sul deludente esordio in campionato del Milan di Massimiliano Allegri, sconfitto contro la Cremonese. A differenza di altri allenatori che avrebbero immediatamente puntato il dito sul mercato, Allegri ha mantenuto una linea di estremo equilibrio e riservatezza.

Secondo Capello, questa è una caratteristica distintiva dell’allenatore livornese. “Max ha una comunicazione differente, è sempre equilibrato e ha voluto proteggere la squadra”, ha dichiarato l’ex tecnico. Questa scelta, tuttavia, non significa che Allegri non abbia fatto sentire la propria voce internamente, con la dirigenza. Anzi, il commento di Capello suggerisce che le richieste dell’allenatore siano state espresse con forza lontano dai microfoni, proprio come emerso dal “vertice d’emergenza” di cui si è parlato a Casa Milan.

Il punto sollevato da Capello è lampante: “Il Milan, per esempio, contro la Cremonese non aveva un attaccante vero in panchina”. Questo dettaglio, apparentemente minore, è una prova tangibile del bisogno di rinforzi immediati espresso da Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare. La sconfitta ha acceso un campanello d’allarme e confermato la necessità di agire sul mercato, in particolare per l’attacco.

Dopo il fallimento della trattativa per Victor Boniface e la permanenza di Dusan Vlahović alla Juventus, il Milan ha ormai un solo, chiaro obiettivo: Conrad Harder. Il giovane danese dello Sporting CP è la risposta a quella mancanza di alternative in attacco evidenziata da Capello. La dirigenza, in accordo con Allegri, sta spingendo per chiudere l’operazione che si aggira intorno ai 24 milioni di euro, dimostrando che, nonostante il silenzio pubblico, il lavoro per accontentare le richieste dell’allenatore procede spedito.