Allegri Milan, il tecnico elogia i suoi ragazzi: «Sono loro i veri protagonisti, io posso soltanto…». Le ultimissime notizie

Dopo il successo del suo Milan contro il Bologna, l’allenatore Massimiliano Allegri ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, parlando in mixed zone e sottolineando i progressi della squadra. La vittoria, seppur arrivata con il minimo scarto, ha rafforzato le convinzioni del tecnico sul percorso intrapreso.

“I ragazzi stanno lavorando e stanno diventando una squadra che ci permetterà di fare buone cose. Bisogna lavorare per migliorare, stasera la squadra ha fatto una buona partita”, ha dichiarato Allegri. Le sue parole mettono in evidenza l’impegno costante del gruppo e la volontà di crescere, un aspetto su cui il tecnico ha sempre puntato molto. Il Milan, nonostante le difficoltà, sta dimostrando una compattezza che fa ben sperare per il futuro.

La modestia di Allegri e l’episodio dell’espulsione

Interpellato sulla natura della vittoria, considerata “alla Allegri” per la sua concretezza, il mister ha preferito deviare i meriti sulla sua squadra. “I meriti sono tutti dei ragazzi come sempre, io posso solo aiutarli ogni tanto a perdere”, ha ironizzato Allegri, un modo per sottolineare come la crescita sia frutto del duro lavoro dei calciatori. Il tecnico ha elogiato il loro spirito di sacrificio, affermando che sono “ragazzi che non si tirano mai indietro e hanno voglia di fare e di migliorare”.

Infine, Allegri ha commentato con estrema calma l’episodio della sua espulsione nel finale di partita. “C’è stato un episodio nel finale e con molto calma mi sono tolto la giacca e sono uscito”. Una reazione che riflette la sua esperienza e la sua capacità di mantenere la compostezza anche nei momenti di tensione. Un gesto che, sebbene abbia scaturito il rosso, ha mostrato un Allegri concentrato solo sulla squadra e sul risultato finale.