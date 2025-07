Allegri Milan, arriva l’approvazione anche di Adani: «Grande colpo, i giocatori lo vedono come una guida. Potrà dare tanto per questo motivo». Parole

Lele Adani, nel corso del suo intervento a “Viva el Futbol”, ha espresso parole di grande apprezzamento per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Per Adani, questa mossa è da considerare un “gran colpo” per i rossoneri, una scelta che potrebbe sorprendere alcuni ma che, a suo avviso, è assolutamente sensata.

“Probabilmente tanti si chiederanno: come sarà l’analisi sul ritorno di Allegri? Cosa potrà dare Allegri?”, ha esordito Adani, anticipando i dubbi che potrebbero sorgere tra gli addetti ai lavori e i tifosi. La sua risposta, però, è stata chiara e decisa: “Io penso che Allegri possa dare al Milan, penso che la chiamata è una chiamata secondo me interessante“.

Il punto focale dell’analisi di Adani risiede nella credibilità di Allegri come allenatore, al di là delle preferenze personali sul suo stile di gioco. “Allegri può piacere o non può piacere, ma è molto credibile nei suoi pensieri“, ha sottolineato. Questa credibilità si traduce, secondo l’ex difensore, in un’innegabile efficacia nel modo in cui Allegri concepisce il calcio e lo trasmette alla sua squadra.

“Lui come pensa calcio e come allena riesce a creare una connessione col suo gruppo di lavoro che è innegabile sia efficace, molto fidelizzante“, ha aggiunto Adani. Questa capacità di creare un legame solido e di fiducia con i propri giocatori porta a un risultato fondamentale: “Il gruppo di lavoro riconosce in Allegri una guida“. Un aspetto, quest’ultimo, che potrebbe rivelarsi determinante per il successo del nuovo corso milanista sotto la guida del tecnico livornese.