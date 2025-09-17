Allegri Milan, Pardo non ha dubbi: «Vedremo una squadra distante dal corto muso, lui ha quest’idea in testa». Le ultimissime notizie

Nel “day after” della vittoria del Milan per 1-0 contro il Bologna, il telecronista Pierluigi Pardo ha voluto esprimere il suo parere sulla partita e sulla squadra di Massimiliano Allegri attraverso un post sul suo profilo Instagram. Pardo ha sottolineato come la vittoria dei rossoneri non sia stata solo un risultato positivo, ma un segnale importante per il futuro del progetto tecnico.

Il giornalista ha evidenziato come il successo sia arrivato grazie alla qualità dei singoli, in particolare di uomini chiave come Luka Modrić, autore del primo gol con la maglia del Diavolo e in Serie A. Ma non solo Modrić: Pardo ha citato anche il contributo di Christian Pulisic, subentrato a partita in corso, e di Adrien Rabiot, fondamentale nel suo apporto.

Secondo Pardo, la prestazione del Milan in questa partita lascia pensare che la squadra che Allegri sta costruendo sia ben lontana da quello stereotipo che molti gli hanno affibbiato. L’immagine di un allenatore “primitivo”, “difensivo” e da “corto muso” non sembra più calzare a pennello. La presenza di talenti come Modrić e la capacità di Allegri di valorizzarli indicano un’evoluzione tattica e una propensione a sfruttare la qualità tecnica dei giocatori a disposizione.

Il commento di Pardo mette in luce un aspetto cruciale: il Milan, pur mantenendo la solidità difensiva tipica delle squadre di Allegri, sta dimostrando una maggiore attenzione alla fase offensiva e alla creatività dei suoi interpreti. Una trasformazione che potrebbe smentire le critiche e portare i rossoneri a un livello di competitività ancora più alto.