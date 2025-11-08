Connect with us

News

Allegri, paradosso da non credere in casa Milan: la statistica non mente, dato assolutamente da migliorare

Calciomercato News

Lewandowski, scadenza 2026 e contatti Milan: il polacco verso l'addio a parametro zero dal Barcellona. Ecco quanto guadagna l'attaccante

News

Tomori e la volontà di ferro: l'infortunio serio a Bergamo e il ritorno in campo lampo. Allegri ha toccato i tasti giusti

Calciomercato News

Tonali Milan, clamoroso retroscena sul trasferimento in rossonero: la mossa del centrocampista nell'estate del 2020 non è passata inosservata

News

Nkunku confermato titolare in Parma Milan: retroscena da Milanello, Allegri ha chiesto questa cosa all'attaccante francese

News

Allegri, paradosso da non credere in casa Milan: la statistica non mente, dato assolutamente da migliorare

Milan news 24

Published

10 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri deve risolvere un clamoroso paradosso in casa Milan: il dato sui gol fatti apre un tema di discussione. Percentuale realizzativa da migliorare

I numeri di questo inizio stagione confermano la crescita e la “guarigione” del Milan di Massimiliano Allegri rispetto alla scorsa annata.

I rossoneri vantano oggi la terza miglior difesa del campionato, superata solo da Roma (5) e Como (6). Il Diavolo è anche il quarto miglior attacco della Serie A.

Tuttavia, Tuttosport evidenzia un paradosso importante: «ma i gol non li fanno gli attaccanti». Nonostante l’efficacia offensiva complessiva, il quartetto titolare formato da Pulisic, Nkunku, Leao e Gimenez ha messo a referto «appena» 7 gol in 10 partite di campionato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.