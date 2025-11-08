News
Allegri, paradosso da non credere in casa Milan: la statistica non mente, dato assolutamente da migliorare
Allegri deve risolvere un clamoroso paradosso in casa Milan: il dato sui gol fatti apre un tema di discussione. Percentuale realizzativa da migliorare
I numeri di questo inizio stagione confermano la crescita e la “guarigione” del Milan di Massimiliano Allegri rispetto alla scorsa annata.
I rossoneri vantano oggi la terza miglior difesa del campionato, superata solo da Roma (5) e Como (6). Il Diavolo è anche il quarto miglior attacco della Serie A.
Tuttavia, Tuttosport evidenzia un paradosso importante: «ma i gol non li fanno gli attaccanti». Nonostante l’efficacia offensiva complessiva, il quartetto titolare formato da Pulisic, Nkunku, Leao e Gimenez ha messo a referto «appena» 7 gol in 10 partite di campionato.