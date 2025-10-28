Allegri Milan, il tecnico si gode una serie incredibile di imbattibilità con la sua squadra! In caso di non sconfitta questa sera… Ultimissime

La gara contro l’Atalanta di questa sera ha un peso specifico enorme per il Milan non solo in termini di classifica e di riscatto dopo il pareggio interno con il Pisa, ma anche per le statistiche più profonde. I dati OPTA evidenziano che il Milan di Massimiliano Allegri è ad un passo da eguagliare un importante record di imbattibilità in gare ufficiali, un traguardo che lo collegherebbe direttamente al recente passato.

Attualmente, il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide giocate in tutte le competizioni, una serie che include sei vittorie e due pareggi (6V, 2N). Questa striscia positiva è la dimostrazione della solidità che Allegri e il DS Igli Tare stanno cercando di instillare nella squadra, a prescindere dalle ultime difficoltà in campionato.

Una vittoria, o anche un pareggio, contro l’Atalanta permetterebbe ai rossoneri di restare senza sconfitte per più gare ufficiali consecutive per la prima volta da un periodo specifico: l’ultima volta che il club ha raggiunto e superato questo numero di match senza KO risale infatti ai mesi di aprile-maggio 2023. In quell’occasione, con Stefano Pioli come allenatore, il Milan riuscì a inanellare un’imbattibilità che si estese per nove partite.

La sfida di Bergamo diventa quindi l’occasione per eguagliare e superare quel benchmark statistico, un risultato che rafforzerebbe ulteriormente la posizione di Allegri e la sua gestione, soprattutto dopo le ambiziose dichiarazioni su Rafael Leão e i suoi 25 gol stagionali.

Per il Milan e i suoi giocatori chiave, come Leão e Santiago Gimenez, l’obiettivo è duplice: superare l’ostacolo storico rappresentato dalle recenti sconfitte in trasferta a Bergamo e raggiungere la nona partita consecutiva senza KO. Riuscire in questa impresa, in un campo difficile come quello dell’Atalanta, darebbe una forte iniezione di fiducia al progetto tecnico e tattico e darebbe ulteriore lustro alla stagione in corso.

Fonte OPTA