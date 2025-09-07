Allegri Milan, il retroscena della chiamata con Nkunku: l’annuncio in diretta in conferenza stampa. Le ultimissime sui rossoneri

In occasione della sua presentazione ufficiale, Christopher Nkunku ha risposto alle domande dei giornalisti, parlando dei suoi obiettivi personali e delle sue prime impressioni sull’allenatore Massimiliano Allegri.

Alla domanda sul numero di gol che intende segnare, Nkunku ha preferito non sbilanciarsi, mantenendo un approccio cauto e focalizzato sull’integrazione e sull’adattamento. Il suo obiettivo principale non è una cifra specifica, ma piuttosto il successo della squadra.

“Una buona impressione. Ho parlato con lui prima di firmare. Il mio obiettivo è adattarmi in fretta alla squadra, allenarmi e conoscere questo nuovo ambiente”, ha detto Nkunku a proposito di Allegri. Le sue parole dimostrano la sua volontà di mettersi subito al lavoro e di ambientarsi nel migliore dei modi. L’attaccante ha sottolineato l’importanza del dialogo con l’allenatore prima di prendere la sua decisione, un segnale della sua serietà e della sua dedizione al progetto del Milan.

Il dialogo con Allegri è stato cruciale, e le prime parole di Nkunku in rossonero riflettono il desiderio di concentrarsi sulla crescita personale e sull’armonia di squadra. La sua attenzione all’adattamento e all’apprendimento del nuovo ambiente, piuttosto che su promesse numeriche, evidenzia la sua maturità professionale. L’obiettivo primario per il nuovo acquisto è quello di contribuire al successo del Milan sul campo, e le sue prime dichiarazioni lasciano intendere che il suo percorso in rossonero sarà guidato da un approccio pratico e orientato ai risultati collettivi.