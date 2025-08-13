Allegri Milan, Montolivo esalta il nuovo tecnico rossonero! E su Tare e Leao...

Allegri Milan, Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, ha elogiato il livornese e il nuovo direttore sportivo Tare

Con il fischio d’inizio del campionato di Serie A ormai imminente, l’attesa per la nuova stagione calcistica è alle stelle. Le discussioni su griglie di partenza, favorite e potenziali sorprese animano il dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi. In questo scenario di fervore pre-campionato, il Milan si prepara a scendere in campo per le prime sfide ufficiali. Dopo l’impegno di Coppa Italia contro il Bari questa domenica 17 agosto a San Siro, i rossoneri esordiranno in Serie A sabato 23 agosto, sempre a San Siro, contro la Cremonese.

A far sentire la sua voce autorevole in questo coro di opinioni è stato Riccardo Montolivo, ex capitano rossonero e oggi apprezzato commentatore sportivo. Intervistato da Repubblica, Montolivo ha offerto il suo punto di vista sul Milan che verrà, con particolare attenzione alle figure di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore, e Igli Tare, il nuovo direttore sportivo. Le sue parole risuonano come un inno alla fiducia e all’ottimismo, sottolineando l’importanza di questi innesti per il futuro del club.

Montolivo non ha usato mezzi termini nel definire Allegri e Tare come due “grandi acquisti” per il Milan. Un’affermazione forte, che evidenzia la stima riposta nelle capacità di entrambi. Riferendosi a Massimiliano Allegri, l’ex centrocampista ha elogiato le sue doti umane e tecniche: “Lui e Tare sono stati due grandi acquisti. Max è un allenatore di buon senso, mette i giocatori al loro posto e riesce a esaltare le qualità della rosa“. Questa capacità di valorizzare i singoli e di creare un ambiente equilibrato è, secondo Montolivo, una delle chiavi del successo di Allegri, già artefice di vittorie importanti in passato.

Il focus di Montolivo si è poi spostato sulla composizione della rosa del Milan. Sebbene riconosca che la squadra “si è rinforzata in mezzo al campo“, non nasconde che “manca ancora qualcosa dietro”. Tuttavia, questa lieve carenza non mina la sua convinzione che il Milan “sarà protagonista in questa stagione”. Un giudizio che infonde coraggio, pur mantenendo un occhio critico sulla necessità di ulteriore miglioramento.

Nonostante l’ottimismo, Montolivo ha anche posto l’accento sulla distanza attuale dal Napoli, campione in carica: “Ma oggi il Napoli è lontano”. Questa dichiarazione suggerisce una certa consapevolezza della forza degli avversari, ma non sminuisce le ambizioni del Milan. Anzi, evidenzia l’importanza del lavoro di Allegri nel colmare questo gap. “Allegri valore aggiunto perché porta organizzazione e solidità. Poi ha già chiaro come schierare la squadra, cercando di esaltare le qualità del suo giocatore migliore che è Leao“, ha ribadito Montolivo. La capacità di Allegri di fornire una struttura solida e di massimizzare il talento di Rafael Leao, uno dei pilastri della squadra, è vista come un fattore determinante per le sorti rossonere.

In chiusura, le parole di Montolivo si fanno ancora più perentorie, condensando in una frase il potenziale impatto di Massimiliano Allegri: “Con la sua esperienza vincente, cambierà la mentalità di questo Milan“. Una previsione che carica di aspettative il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera e l’arrivo di Tare come DS. La sensazione è che il nuovo Milan stia costruendo le fondamenta per una stagione da protagonista, puntando su esperienza, organizzazione e una ritrovata mentalità vincente. I tifosi sono pronti a sognare, in attesa di vedere come queste previsioni si tradurranno in realtà sul campo.