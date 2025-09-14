Allegri Milan, monito a Milanello! Il messaggio alla squadra non passa inosservato, gara col Bologna cruciale

Allegri Milan, importante monito a Milanello da parte del tecnico livornese: gara col Bologna già cruciale per i rossoneri

Dopo la prima, faticosa, vittoria in campionato a Lecce e la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Milan torna a San Siro in cerca della sua prima gioia casalinga in questa nuova stagione di Serie A. L’avversario di giornata è il Bologna, una squadra reduce da un’estate di grandi cambiamenti dopo la sorprendente vittoria in Coppa Italia, che l’ha proiettata in Europa League. La rivoluzione voluta dal club felsineo, con la conferma del tecnico Italiano e una campagna acquisti mirata, ha reso i rossoblù un avversario temibile e imprevedibile.

La squadra rossonera, guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e dal neo direttore sportivo Igli Tare, si trova a fronteggiare una situazione di emergenza. Il grande assente sarà ancora una volta Rafael Leao. L’infortunio del fuoriclasse portoghese si è rivelato più grave del previsto, costringendolo a saltare non solo le prime due partite e quella odierna, ma anche il prossimo match contro l’Udinese. La sua assenza pesa enormemente, ma offre l’opportunità di vedere all’opera nuovi equilibri tattici.

A sopperire alla mancanza di Leao sarà Ruben Loftus-Cheek, che agirà a supporto dell’unica punta, il messicano Santiago Gimenez. L’ex centrocampista del Chelsea è chiamato a un ruolo di responsabilità, dovendo garantire sia qualità nella costruzione del gioco che pericolosità in fase offensiva. Un compito non facile, ma che Loftus-Cheek sembra pronto ad affrontare.

Le parole di Massimiliano Allegri

In conferenza stampa, il tecnico Allegri ha voluto ribadire l’importanza di rimanere concentrati sull’obiettivo. “Noi dobbiamo vincere le partite, il resto sono chiacchiere” ha dichiarato l’allenatore livornese, che ha poi proseguito sottolineando il senso di responsabilità che deve animare l’intero gruppo. “La cosa più importante da fare è che io e i giocatori lavoriamo per il club e non per noi stessi. I giocatori sono gli artefici delle vittorie, io sono l’artefice delle sconfitte. Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione con grande serenità ed equilibrio per l’azienda Milan“. Le sue parole, riportate da Sky Sport, mostrano una ferma volontà di costruire un ambiente coeso e vincente.

La probabile formazione del Milan

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, la probabile formazione del Milan vedrà Mike Maignan tra i pali. La linea difensiva a tre sarà composta da Pavlovic, preferito a De Winter, affiancato da Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Sugli esterni, a tutta fascia, agiranno Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan, pronti a supportare sia la fase difensiva che quella offensiva.

La vera novità è a centrocampo, dove l’esordio assoluto in rossonero di Adrien Rabiot è attesissimo. Il francese farà reparto con Modric e Youssouf Fofana. Un centrocampo di altissima qualità, che promette di dare un nuovo volto alla manovra del Milan.

In attacco, come già accennato, Loftus-Cheek agirà a ridosso del centravanti Santiago Gimenez, con l’americano Christian Pulisic che partirà dalla panchina, pronto a essere l’arma in più a gara in corso. Il Bologna è un avversario tosto, ma il Milan di Allegri e Tare è determinato a conquistare i tre punti davanti al suo pubblico.