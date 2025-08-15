Allegri Milan, il mercato dà tantissime soluzioni al tecnico livornese: ecco i moduli che l’ex Juve ha in mente

Allegri Milan, le mosse di Tare danno grande libertà di manovra al tecnico livornese: ecco i moduli possibili. Ultime

Il calciomercato Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si prepara ad affrontare la prossima stagione con un progetto ambizioso e una rosa che sta prendendo forma giorno dopo giorno. Le strategie di mercato, attentamente orchestrate da Tare, stanno delineando due scenari per la probabile formazione rossonera: uno basato sulle operazioni già ufficializzate e l’altro che tiene conto dei rumors di mercato più insistenti. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva, capace di lottare per i vertici e ben adattata al modulo 3-5-2, prediletto da Allegri.

La Formazione “Ufficiale”: Sicurezze e Nuovi Innesti

Considerando le operazioni di mercato ufficiali fino alla giornata di oggi, 15 agosto 2025, il Milan di Allegri potrebbe scendere in campo con un assetto solido e ben bilanciato. In porta, l’insostituibile Mike Maignan garantirà la consueta affidabilità. La difesa a tre vedrà la conferma di Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, pilastri della retroguardia, affiancati dal neo-arrivato Koni De Winter, un innesto che promette solidità e prospettiva.

A centrocampo, il dinamismo sarà la chiave. Sulle fasce, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán garantiranno ampiezza e spinta, fondamentali nel modulo a cinque. Nel cuore della mediana, la fisicità di Youssouf Fofana sarà bilanciata dalla regia di Samuele Ricci, con la suggestiva opzione Luka Modric a disposizione per aggiungere qualità ed esperienza in caso di un suo approdo. La sorpresa potrebbe essere Lindon Jashari, un giovane talento su cui il Milan e Tare stanno puntando molto.

In attacco, la coppia sarà formata da Rafael Leão, l’uomo della fantasia e della velocità, e Christian Pulisic, versatile e capace di agire sia come seconda punta che come esterno offensivo. L’alternativa per il reparto avanzato è rappresentata da Santiago Giménez, un centravanti che garantirebbe peso e gol.

La Formazione “Rumors”: Sogni e Potenziali Colpi di Mercato

Il mercato del Milan è notoriamente vivace, e le indiscrezioni non mancano. Se i rumors dovessero concretizzarsi, la formazione di Allegri potrebbe subire alcune interessanti modifiche. La base difensiva con Maignan, De Winter, Gabbia e Tomori rimarrebbe invariata, a testimonianza della fiducia nei titolari e nei nuovi acquisti già definiti da Tare.

Le principali novità riguarderebbero il centrocampo e l’attacco. Sulla fascia destra, oltre a Saelemaekers, potrebbe trovare spazio il talentuoso Junior Athekame, un nome circolato con insistenza nelle ultime ore. Il trio centrale con Fofana, Ricci (o Modric) e Jashari manterrebbe la sua struttura.

L’attacco, invece, potrebbe vivere il grande colpo. Se Leão è una certezza, il suo compagno di reparto potrebbe cambiare. Oltre a Pulisic e Giménez, il nome che accende la fantasia dei tifosi è quello di Rasmus Højlund. L’attaccante danese, con la sua forza fisica e il suo fiuto del gol, sarebbe un innesto di altissimo livello, in grado di elevare ulteriormente il potenziale offensivo del Milan e completare al meglio il reparto sotto la guida di Allegri.

Il Dito di Tare e Allegri sul Mercato

Queste probabili formazioni, come riportato da fonti vicine al club, riflettono la visione strategica di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il Milan sta costruendo una squadra che unisce l’esperienza dei suoi leader con la freschezza e il talento dei giovani innesti, senza disdegnare l’opportunità di piazzare un colpo last minute che possa fare la differenza. L’attesa per la prossima stagione è palpabile, con i tifosi pronti a scoprire quale sarà l’undici definitivo che scenderà in campo sotto la bandiera rossonera. La speranza è che il lavoro di Tare e Allegri porti il Milan a raggiungere gli obiettivi prefissati.