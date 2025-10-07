Allegri Milan, il tecnico ha una missione precisa! Settimane intense a Milanello, c’è un obiettivo da raggiungere che può cambiare il volto della stagione

Allegri Milan, il tecnico deve capire definitivamente cosa fare con Leao: dall’eventuale evoluzione in centravanti del portoghese passa gran parte della stagione

Il Milan è uscito indenne dal doppio “esame di maturità” contro Napoli e Juventus, conquistando quattro punti che hanno confermato le sue qualità e le sue ambizioni nella lotta per lo Scudetto. Come ribadisce spesso il tecnico Massimiliano Allegri, il campionato è ancora lunghissimo e le sorti si decideranno da marzo in poi, ma intanto il Diavolo ha lanciato un segnale forte e chiaro alle dirette concorrenti.

Tuttavia, il pareggio a reti inviolate all’Allianz Stadium ha lasciato un profondo senso di rammarico a Milanello. Tutti, dalla dirigenza rossonera al DS Igli Tare, sono consapevoli di aver perso una grande occasione, soprattutto alla luce delle tante occasioni da gol fallite. In cima alla lista dei rimpianti ci sono il rigore sbagliato da Christian Pulisic e le due “ghiottissime occasioni” non concretizzate da Rafael Leão.

La Missione Di Allegri: La Metamorfosi Rallentata Di Leão

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il focus del Milan e la nuova missione di Massimiliano Allegri è chiara: per lottare davvero fino alla fine per lo Scudetto, sarà fondamentale ritrovare presto il vero Rafael Leão.

La metamorfosi del portoghese in prima punta sta procedendo a rilento, una situazione complicata dall’infortunio al polpaccio rimediato a metà agosto contro il Bari, che lo ha tenuto fuori per ben 45 giorni. È comprensibile che il numero 10 milanista non sia ancora al top della forma, ma la verità è che, dopo il rientro, ci si aspettava un impatto diverso da un giocatore del suo calibro.

Leão, L’Uomo In Più Che Non C’è Ancora

Allegri continua a credere fermamente nel potenziale del suo numero 10, convinto che Rafa possa essere l’uomo in più del suo Milan. Finora, però, questo potenziale non si è ancora espresso in modo decisivo. Il tecnico livornese, noto per la sua disciplina tattica e per l’esigenza di concretezza (valori che il DS Igli Tare supporta appieno), sa bene che per dare la caccia allo Scudetto servirà il miglior Leão e per questo deve ritrovarlo il prima possibile.

La sosta per le Nazionali sarà l’occasione cruciale per Leão per lavorare sulla condizione fisica e, soprattutto, sulla mentalità. Il Milan ha dimostrato solidità difensiva e qualità a centrocampo con l’esperienza di Luka Modrić, ma l’efficacia in attacco è la variabile che può far pendere l’ago della bilancia. Il tempo stringe e il Corriere della Sera mette in evidenza la priorità assoluta: Allegri deve completare la missione, o i rimpianti per le occasioni sprecate continueranno a pesare.