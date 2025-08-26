Connect with us

Allegri

Allegri Milan, vertice d’urgenza a Milanello! Il tecnico ha chiesto alla società cose ben precise prima della fine del mercato. Le ultimissime

A seguito della pesante sconfitta contro la Cremonese, si è tenuto un vertice a Casa Milan in cui l’allenatore Massimiliano Allegri ha incontrato la dirigenza. Durante l’incontro, durato circa un’ora e quaranta minuti, l’allenatore ha espresso il bisogno di rinforzi per la squadra, in particolare per l’attacco.

Inizialmente si era parlato di Dušan Vlahović come possibile rinforzo, ma la situazione di mercato sembra aver preso un’altra direzione. Al momento, il nome più caldo per l’attacco rossonero è quello del giovane Conrad Harder.

Il giovane attaccante danese, classe 2005, milita attualmente nello Sporting Lisbona. Nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato le sue qualità, attirando l’attenzione di diversi club europei. La dirigenza del Milan, con il direttore sportivo Tare in prima linea, sembra aver individuato in lui il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, puntando su un giovane talento da far crescere. La scelta di puntare su un giovane prospetto conferma la linea societaria di investire su talenti emergenti, capaci di valorizzare il patrimonio del club nel lungo periodo. La pista Dusan Vlahovic non è comunque tramontata.

