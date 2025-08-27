Allegri Milan, il tecnico insiste! Priorità chiara, vuole a tutti i costi: messaggio chiaro alla società

Allegri Milan, il livornese vuole a tutti i costi Adrien Rabiot: messaggio chiaro a Furlani, è lui il primo obiettivo dei rossoneri

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e il nome che continua a rimbalzare con forza in casa Milan è quello di Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Matteo Moretto, il centrocampista francese sarebbe la priorità assoluta di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del club rossonero. Un nome che non stupisce, considerando il profilo di calciatore che il tecnico livornese sta cercando per il suo nuovo Milan. L’arrivo di Allegri, unito a quello del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha dato il via a una vera e propria rivoluzione, e il centrocampo è il reparto su cui si vuole intervenire con maggiore decisione.

La descrizione fornita da Moretto calza a pennello con le caratteristiche di Rabiot: forza fisica, capacità di trovare la porta, leadership e carisma. Allegri, che ha già avuto modo di allenare il francese alla Juventus, lo considera il centrocampista di inserimento ideale per il suo schema di gioco. Rabiot, con il suo fisico prorompente, sarebbe in grado di dominare la mediana e di inserirsi con i tempi giusti per creare pericoli in zona gol. La sua esperienza e la sua presenza in campo lo rendono un leader naturale, qualità molto apprezzata da Allegri. L’idea è quella di costruire una squadra solida, con elementi di personalità e Rabiot risponde perfettamente a queste esigenze.

Il calciomercato Milan, sotto la nuova guida tecnica di Allegri, è alla ricerca di profili che facciano la differenza e il centrocampista del Marsiglia è visto come un vero e proprio jolly tattico. La sua versatilità gli permette di ricoprire più ruoli a centrocampo, ma è nel ruolo di mezzala di inserimento che Allegri lo vede come il tassello perfetto. L’operazione non si preannuncia semplice, data l’importanza del giocatore e le richieste del Marsiglia. Tuttavia, l’asse Allegri-Tare è al lavoro per convincere il giocatore e il suo entourage a sposare il progetto rossonero. L’obiettivo è chiaro: portare al Milan un giocatore di caratura internazionale che possa garantire un salto di qualità immediato al centrocampo. I tifosi del Milan sperano che questa trattativa vada a buon fine, perché l’arrivo di Rabiot sarebbe un segnale forte e chiaro delle ambizioni del club.