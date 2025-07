Allegri Milan, il tecnico ha già scelto! Sono questi i quattro giocatori inamovibili. I nomi

Allegri Milan, per il livornese sono quattro al momento i calciatori insostituibili della sua squadra: Leao, Maignan, Pulisic e Modric

Il Milan si appresta a iniziare la sua stagione agonistica con un’amichevole di lusso contro l’Arsenal mercoledì 23 luglio alle 13.30 italiane. Tuttavia, come sottolineato dal giornalista Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, il “mito del posto fisso è tramontato” per i rossoneri. Una frase che riassume perfettamente l’incertezza e la rivoluzione tattica che sta per abbattersi sulla squadra sotto la guida del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo.

Bianchin è lapidario nel definire i quattro intoccabili del Milan: Mike Maignan, l’indiscusso numero uno tra i pali; Luka Modric, il faro del centrocampo, la cui classe cristallina è una garanzia; Christian Pulisic, ala dinamica e imprevedibile, capace di spaccare le difese avversarie; e Rafael Leao, il talento cristallino, la freccia in attacco che con le sue accelerazioni può cambiare il volto di qualsiasi partita. Questi quattro giocatori rappresentano le fondamenta su cui il Milan di Allegri intende costruire il suo futuro, gli unici a poter dormire sonni tranquilli in vista della prossima stagione di Serie A e Coppa Italia.

L’arrivo di Allegri in panchina, un ritorno attesissimo per molti tifosi, porta con sé l’idea di un Milan più solido, tatticamente preparato e con una maggiore attenzione all’equilibrio. Ma se i quattro pilastri sono definiti, il resto della squadra è un vero e proprio cantiere aperto. La concorrenza sarà feroce in ogni reparto, e i giocatori dovranno guadagnarsi il proprio spazio giorno dopo giorno, dimostrando a Allegri la loro determinazione e il loro valore.

Il ruolo di Igli Tare come Direttore Sportivo sarà fondamentale in questa fase di trasformazione. Sarà sua la responsabilità di scovare i talenti giusti sul mercato, di bilanciare la rosa e di fornire ad Allegri gli strumenti necessari per implementare la sua visione di gioco. La sinergia tra allenatore e DS sarà cruciale per il successo del Milan in un campionato sempre più competitivo. Le voci di mercato si susseguono e ogni giorno porta nuovi nomi accostati ai rossoneri, ma la linea è chiara: si cercano giocatori funzionali al progetto tattico di Allegri, capaci di adattarsi e di ricoprire più ruoli.

Questa nuova era del Milan promette emozioni forti e tanta incertezza, ma anche la possibilità di vedere una squadra rinvigorita, più profonda e con diverse soluzioni tattiche. L’amichevole con l’Arsenal sarà il primo banco di prova, un’occasione per Allegri di iniziare a testare le sue idee e per i tifosi di intravedere le prime novità. Sarà interessante capire come il Milan affronterà questa stagione, se la mancanza di certezze iniziali si trasformerà in una forza o in una debolezza. Una cosa è certa: il Milan di Allegri e Tare sarà tutto da scoprire, con l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.