Allegri Milan, il tecnico lo vuole rilanciare! Livornese stregato, parte la stagione della riscossa

Allegri Milan, il tecnico vuole a tutti i costi rilanciare Loftus-Cheek: il centrocampista inglese ha tutte le caratteristiche che piacciono al livornese

La stagione che si preannuncia vede un Milan ambizioso, con grandi novità in panchina e dirigenza. Sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, i rossoneri puntano a riscattare un’annata sottotono. Tra i giocatori chiave su cui si concentrano le speranze di rilancio c’è senza dubbio Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese dal talento cristallino e dalla fisicità prorompente.

Loftus-Cheek, arrivato al Milan con grandi aspettative, ha vissuto una stagione precedente deludente, costellata da problemi fisici che ne hanno minato la continuità e le prestazioni. Questo lo ha spesso costretto ai margini, impedendogli di esprimere appieno il suo potenziale devastante. Un vero peccato, considerando la sua capacità di spaccare le partite con accelerazioni inarrestabili, straordinarie doti balistiche e una presenza fisica che lo rende un gigante in mezzo al campo.

La Gazzetta dello Sport, nel taglio alto della sua prima pagina odierna, ha acceso i riflettori proprio su questa possibile rinascita, titolando in modo eloquente: “Loftus. Gol e muscoli. Ecco il mediano in formato Max“. Un’affermazione che sottolinea l’enorme fiducia riposta nell’inglese e, soprattutto, nel lavoro che Max Allegri è chiamato a svolgere. Il neo-allenatore del Milan è rinomato per la sua abilità nel recuperare giocatori e nel plasmare le loro capacità tecnico-tattiche, ma anche per la sua attenzione alla gestione mentale degli atleti. Sarà proprio su questi due fronti – il fisico e la testa – che Allegri dovrà concentrare i suoi sforzi per far tornare Loftus-Cheek al suo massimo splendore.

Il nuovo Milan di Allegri e Tare ha bisogno di un Loftus-Cheek dominante, capace di abbinare la qualità nel passaggio e la visione di gioco a quella potenza fisica che lo rende un incubo per le difese avversarie. La sua abilità nell’inserirsi senza palla e la sua potenza nel tiro da fuori possono garantire al Milan un notevole apporto in termini di gol e assist. Ma per fare ciò, è fondamentale che gli infortuni diventino un lontano ricordo e che il giocatore riesca a trovare quella continuità che finora gli è mancata.

La voglia di rivalsa di Loftus-Cheek è palpabile. L’inglese è pienamente consapevole dei suoi mezzi e del fatto di poter essere un giocatore chiave per le fortune del Milan. Con il supporto di uno staff tecnico di prim’ordine e la guida esperta di Allegri, il numero otto rossonero ha tutte le carte in regola per riscrivere la sua storia e diventare il mediano in formato “Max” che il Milan e i suoi tifosi sognano: un gigante in mezzo al campo, capace di dominare fisicamente e tecnicamente ogni partita, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Il percorso sarà impegnativo, ma le premesse per una rinascita spettacolare ci sono tutte. Il Milan aspetta il suo Loftus-Cheek migliore, e la sensazione è che questa possa essere la stagione giusta per vederlo finalmente esplodere in tutta la sua forza.