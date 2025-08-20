Allegri ci spera, ma per il Milan è molto difficile: le ultime sul grande obiettivo

Allegri tiene ancora vive le speranze! Per il Milan è molto difficile portare a termine questo acquisto

Il sogno di mercato del Milan si scontra con una dura realtà economica. Dušan Vlahović, il potente centravanti serbo, resta l’obiettivo primario per l’attacco rossonero, ma la trattativa si fa sempre più in salita. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’ostacolo principale è rappresentato dall’elevato ingaggio del giocatore. Se il serbo non dovesse abbassare le sue pretese, il suo approdo a Milanello si trasformerebbe in un’impresa quasi impossibile.

Il grande sostenitore di questa operazione è il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri. Il carismatico allenatore, tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, nutre una profonda ammirazione per Vlahović. L’ex Juventus, infatti, è convinto che il bomber serbo, con la sua fisicità, la sua capacità di finalizzazione e il suo spirito combattivo, possa essere la pedina chiave per completare l’attacco dei rossoneri e garantire quel salto di qualità tanto atteso.

Il club di Via Aldo Rossi è consapevole del potenziale di Vlahović e, per questo, è pronto a fare un sacrificio economico. La dirigenza del Diavolo si è mossa concretamente per accontentare il proprio mister, ma esistono dei limiti ben precisi che non possono essere superati. L’attuale situazione finanziaria del Milan impone una gestione oculata e sostenibile, senza sforare parametri che metterebbero a rischio la stabilità economica della società. I rossoneri non possono arrivare a offrire le cifre richieste dal calciatore, che attualmente guadagna una somma fuori dalla portata del budget a disposizione.

In attesa di sviluppi, la situazione rimane in stallo. La palla passa a Vlahović: solo una sua decisione di abbassare le pretese economiche potrebbe sbloccare l’affare e permettere al Milan di portare a termine il grande colpo di mercato desiderato da Allegri.