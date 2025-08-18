Allegri Milan, Landucci assicura: «Parleremo assieme ma sono sicuro che non sarà contento di alcune cose…». Le ultimissime notizie

Il successo del Milan contro il Bari per 2-0 ha visto un protagonista inatteso in panchina: Marco Landucci. L’assistente di Massimiliano Allegri, costretto a seguire la partita dalla tribuna per squalifica, ha guidato la squadra a una vittoria fondamentale, gestendo i rossoneri con piglio e lucidità. Al termine dell’incontro, ai microfoni di Mediaset, ha rilasciato dichiarazioni che hanno subito fatto il giro del web, offrendo uno spaccato interessante del rapporto con il suo tecnico e della mentalità che anima lo spogliatoio.

“Siccome Allegri lo conosco dico che sarà contento di alcune cose e meno di altre: ne parleremo in settimana“, ha affermato Landucci. Una frase apparentemente semplice, ma densa di significato. L’allenatore in seconda ha infatti sottolineato la profonda sintonia con il tecnico, dimostrando di conoscerne perfettamente il pensiero e la filosofia di gioco. Nonostante la vittoria, Landucci sa che Allegri è un perfezionista, un uomo che analizza ogni dettaglio e che non si accontenta mai. La sua dichiarazione, dunque, non è una critica, ma un’ulteriore conferma della serietà e della professionalità che contraddistinguono lo staff tecnico del Milan.

Le parole di Landucci offrono uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte del club. È chiaro che la vittoria, seppur importante, non ha cancellato le lacune emerse durante la partita. Allegri, infatti, è solito analizzare ogni aspetto del match, sia positivo che negativo, per lavorare sui punti deboli della squadra e migliorarne la performance. Questa mentalità vincente, basata sulla critica costruttiva e sulla continua ricerca della perfezione, è la chiave del successo del Milan.

Il prossimo incontro in settimana tra i due tecnici, come anticipato da Landucci, sarà l’occasione per analizzare a fondo la prestazione della squadra, per correggere gli errori e per pianificare al meglio le prossime sfide. Un lavoro meticoloso e costante, che si svolge lontano dai riflettori, ma che è fondamentale per la crescita e il consolidamento del gruppo.