Allegri Milan, la rivelazione in vista di gennaio fa impazzire i tifosi: Tare già avvisato, vuole lui a Milanello

Allegri Milan, importante rivelazione: il tecnico ha già chiesto a Tare di riprovarci per Joe Gomez del Liverpool. Ultime

Il mercato estivo Milan si è chiuso da poco, ma le manovre per la sessione invernale sono già entrate nel vivo, specialmente in casa Milan. Come rivelato da Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, nel suo consueto editoriale, i rossoneri si preparano a un gennaio di fuoco. Le esigenze tattiche e le lacuneemerse negli ultimi mesi hanno spinto la nuova dirigenza, con il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, a pianificare interventi mirati per rinforzare la squadra.

L’urgenza in attacco: la ricerca del nuovo centravanti

Uno dei reparti che necessita di un rinforzo immediato è sicuramente l’attacco. Nonostante il Milan avesse cercato di inserire una nuova punta centrale, l’operazione non si è concretizzata. L’affare per Dovbyk, bloccato a causa del mancato scambio con la Roma, ha lasciato un vuoto nel roster offensivo. La situazione di Gimenez sarà attentamente monitorata: la sua utilizzazione nei prossimi mesi sarà cruciale per capire se il Milan dovrà tornare prepotentemente sul mercato per un attaccante di peso. La sensazione, come sottolineato da Ceccarini, è che i rossoneri si guarderanno nuovamente intorno, pronti a cogliere la giusta occasione per un centravanti che possa garantire gol e solidità al reparto. La velocità e la conclusione saranno le caratteristiche chiave del profilo ricercato.

Il nodo della difesa: Gomez nel mirino, ma non solo

Un’altra priorità per il Milan è la difesa. L’intenzione di prendere un centrale di esperienza era già chiara in estate. Dopo aver sondato il terreno per Akanji, la dirigenza si era lanciata su Joe Gomez del Liverpool. Un’operazione molto complessa sin dall’inizio, resa ancora più difficile dal poco tempo a disposizione prima del “gong” finale del mercato. Nonostante gli accordi fossero stati raggiunti, il tempo è stato tiranno e l’affare è sfumato. Massimiliano Allegri ha espresso chiaramente la necessità di un nuovo difensore, e Igli Tare è pronto a rimettersi al lavoro a gennaio. L’obiettivo sarà quello di definire l’acquisto di un difensore centrale che possa offrire affidabilità e esperienza alla retroguardia rossonera. La pista che porta a Gomez potrebbe essere riaperta, ma il Milan valuterà anche altre opzioni per assicurare ad Allegri un reparto arretrato completo e competitivo. La solidità e la leadership saranno le qualità ricercate nel profilo del nuovo acquisto. Il lavoro della dirigenza sarà determinante per non fallire gli obiettivi prefissati.