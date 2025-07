Allegri Milan, Gabbia non si nasconde: «Boccata d’ossigeno dopo un anno difficile, ci sta trasmettendo questi valori». Le ultimissime notizie

Matteo Gabbia, difensore rossonero e prodotto del vivaio milanista, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del nuovo corso del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, esprimendo grande entusiasmo e fiducia nel progetto. Le sue parole delineano un quadro di rinnovata energia e compattezza all’interno dello spogliatoio, dopo una stagione che definisce “difficile”.

Ciò che più colpisce Gabbia del tecnico toscano è il suo “modo quotidiano di lavorare, pieno di dedizione e attenzione ai particolari”. Questa cura minuziosa per ogni aspetto, dal campo all’approccio con i singoli giocatori, sembra aver fatto breccia nel gruppo. Non solo Allegri, ma anche il suo staff ha ricevuto elogi sperticati: “Anche il suo staff è molto preparato e si sono presentati in maniera incredibile, dando una boccata d’ossigeno a una squadra che veniva da un anno difficile“. È evidente che il loro arrivo abbia iniettato nuova linfa e positività, un elemento cruciale per ripartire con il piede giusto.

La sensazione generale è di un ritorno a una mentalità più solida e orientata al lavoro. Allegri e il suo team sono riusciti a trasmettere ai giocatori “fiducia e voglia di ripartire uniti”. Questo aspetto è fondamentale per un club come il Milan, che punta a ritrovare la sua dimensione di vertice dopo un periodo di alti e bassi. La coesione del gruppo, alimentata da questa rinnovata fiducia, è vista come una delle chiavi per il successo futuro.

Gabbia conclude con una nota di ottimismo che riflette il sentimento generale all’interno della squadra: “Siamo contenti dell’ambiente che si sta creando e guardiamo con fiducia al futuro“. Queste dichiarazioni testimoniano un’atmosfera serena e produttiva, in cui i giocatori si sentono supportati e motivati. Il Milan di Allegri, dunque, sta gettando le basi per una stagione che, nelle intenzioni e nelle percezioni interne, dovrebbe segnare un importante passo avanti.