Allegri Milan, clamoroso flop del livornese! La pagella di Tuttosport non lascia dubbi. Il commento del noto quotidiano

Allegri Milan, il ritorno in panchina del tecnico livornese si trasforma in un vero e proprio flop: la pagella di Tuttosport è una sentenza

L’esordio stagionale del Milan si trasforma in un incubo sportivo che lascia l’intero ambiente rossonero sotto shock. Allo stadio di San Siro, i rossoneri, con il ritorno in panchina di un Max Allegri tanto atteso, subiscono una sconfitta clamorosa contro la neopromossa Cremonese, con il punteggio finale di 1-2. Il risultato, inaspettato e bruciante, scatena un’ondata di delusione tra i tifosi e alimenta un acceso dibattito tra gli esperti di calcio. Secondo la valutazione del quotidiano sportivo Tuttosport, il tecnico Massimiliano Allegri, nel suo primo giorno ufficiale da allenatore del Milan, non ottiene una sufficienza, ricevendo un voto 5 che sottolinea la prestazione insufficiente della squadra. I titoloni sono inequivocabili: “Flop clamoroso alla prima in casa contro la neopromossa Cremonese”.

Un Mercato Attivo e le Tante Aspettative

L’estate del Milan è stata segnata da un cambiamento significativo ai vertici della società. Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Tare, e il ritorno in panchina di Allegri, il club di Via Aldo Rossi ha investito in rinforzi di spessore per costruire una squadra competitiva e capace di lottare ai massimi livelli. Il duo Tare-Allegri ha lavorato alacremente per portare a Milano giocatori di alto livello che potessero adattarsi al nuovo sistema di gioco del tecnico toscano. Le aspettative erano alte e il pubblico milanista sperava in un avvio col botto, una dimostrazione di forza contro una squadra, sulla carta, decisamente inferiore. Tuttavia, le ambizioni si sono scontrate con una realtà ben diversa e il sogno di un inizio travolgente si è infranto contro la ferrea organizzazione della Cremonese.

Analisi Tattica e Voci di un Futuro Incerto

La sconfitta interna è un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Il Milan ha mostrato lacune evidenti, soprattutto nel reparto difensivo, dove la squadra di Allegri non è riuscita a contenere i contropiedi avversari. La Cremonese, dal canto suo, ha sfruttato ogni occasione a disposizione, dimostrando una solidità e una determinazione in campo che hanno sorpreso l’intera platea di San Siro. Il flop clamoroso del Milan, così come definito da Tuttosport, mette in discussione le prime scelte tattiche di Allegri e il lavoro svolto dal direttore sportivo Tare. La strada per recuperare la fiducia dei tifosi e per ritrovare la rotta sembra lunga e in salita. La stagione è appena iniziata, ma il Milan si trova già a dover fare i conti con una pressione immensa e un futuro incerto. Le critiche non tarderanno ad arrivare e il lavoro da fare è tantissimo. La speranza è che questa battuta d’arresto funga da sprone per affrontare le prossime sfide con una mentalità e una determinazione completamente diverse, ma l’inizio non è stato dei migliori.