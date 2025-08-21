Allegri Milan, Fabio Caressa non ha dubbi: «Sono davvero convinto di questa cosa su di lui». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calcio italiano si appresta a vivere uno dei campionati più incerti e affascinanti degli ultimi anni. A pochi giorni dal fischio d’inizio, Fabio Caressa, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha analizzato le dinamiche che potrebbero definire la stagione, ponendo l’accento sul gran numero di nuovi allenatori che hanno cambiato le sorti di quasi tutte le big del nostro calcio. L’attesa è altissima, e ogni panchina rappresenta un’incognita e una speranza.

L’analisi del noto telecronista parte da Milano, dove il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan è visto con grande entusiasmo. “Allegri ha una gran voglia di ricominciare,” ha sottolineato Caressa, suggerendo che l’allenatore livornese, dopo un periodo di pausa, sia più motivato che mai a imprimere il suo marchio sulla squadra rossonera e a riportarla ai vertici. Dall’altra parte della città, sponda nerazzurra, c’è un punto interrogativo. Il dopo Inzaghi per l’Inter, nonostante la bravura di Cristian Chivu, resta un grande mistero. La mancanza di esperienza al massimo livello di quest’ultimo potrebbe rappresentare un ostacolo, sebbene Caressa riconosca il suo valore.

Spostandosi nella Capitale, l’attenzione è tutta su Gian Piero Gasperini alla Roma. Un’altra scommessa intrigante, un cambio radicale di filosofia di gioco che dovrà essere valutato nel corso della stagione. La sua capacità di trasformare le squadre in macchine da guerra offensive è ben nota, e vederla applicata in un contesto come quello giallorosso è uno dei temi più interessanti del campionato. Infine, il discorso si conclude sulla sponda biancoceleste, con Maurizio Sarri alla Lazio. Per Sarri, un fattore cruciale è la possibilità di avere la rosa completa dal primo giorno di ritiro, un lusso che in passato non sempre gli è stato concesso. “Per uno che come lui lavora tanto sui meccanismi è importante,” ha chiosato Caressa. Questo aspetto, unito alla sua meticolosità tattica, lo porta a prevedere per la Lazio una partenza forte. Insomma, il campionato si preannuncia come una scacchiera di nuove strategie, dove ogni mossa degli allenatori sarà decisiva.