Allegri Milan, tecnico sereno sul mercato! Aspettative chiare, dopo Estupinan... Ultimissime

Allegri Milan, il livornese è molto sereno sul mercato e soddisfatto dell’arrivo di Estupinan: attesa per Jashari e non solo

Il Milan non perde tempo e accelera sul mercato, con l’obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore rossonero, una rosa competitiva e pronta a fronteggiare le sfide della prossima stagione. Ieri, Pervis Estupiñán ha calcato per la prima volta il campo di allenamento di Hong Kong, segnando ufficialmente l’inizio della sua avventura in rossonero. Arrivato nella serata di giovedì dopo aver completato tutte le formalità necessarie, l’esterno ecuadoriano ha subito mostrato entusiasmo e voglia di mettersi a disposizione. La sua acquisizione risolve un “rebus” importante per la fascia sinistra, un reparto che necessitava di rinforzi di qualità.

Ma la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, non si ferma qui. L’attenzione è ora completamente rivolta alla fascia destra e, in particolare, al nome di Ardon Jashari. Il giovane talento svizzero è da settimane un obiettivo primario per il Milan, e dopo un periodo di stallo, le trattative sembrano finalmente entrare nel vivo. Notizie concrete starebbero filtrando, alimentando l’ottimismo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La risoluzione della questione sulla fascia destra è considerata cruciale per completare il reparto difensivo e dare ad Allegri maggiori opzioni tattiche.

L’entusiasmo attorno al “nuovo Milan” è palpabile, come testimoniato dal Corriere dello Sport che questa mattina, in taglio alto sulla prima pagina, ha titolato “Allegri disegna il nuovo Milan“. Un chiaro segnale di come il tecnico livornese stia già lavorando intensamente per imprimere la sua impronta alla squadra, sia sul campo che nelle scelte di mercato, in stretta sinergia con Igli Tare. L’arrivo di Estupiñán e la quasi chiusura per Jashari sono solo i primi tasselli di un mosaico che Allegri e Tare stanno costruendo. L’obiettivo è chiaro: un Milan solido, equilibrato e capace di competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa.

Oggi, il Milan avrà un importante banco di prova. Alle ore 13.30 italiane, sempre ad Hong Kong, i rossoneri scenderanno in campo per affrontare il Liverpool, fresco campione d’Inghilterra e guidato dal nuovo tecnico Arne Slot. Sarà un test significativo per valutare lo stato di forma della squadra e le prime intuizioni tattiche di Allegri. Una sfida di altissimo livello che fornirà indicazioni preziose in vista dell’inizio della stagione ufficiale. I tifosi sono in fermento, curiosi di vedere all’opera i nuovi volti e di assistere al primo “disegno” del Milan targato Allegri-Tare. La strada è tracciata, e il calciomercato Milan sembra determinato a tornare protagonista assoluto.