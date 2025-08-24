Allegri Milan, arriva il doppio regalo per Allegri? Riflessioni in corso, cosa può succedere nelle prossime ore

Allegri Milan, potrebbe arrivare un doppio regalo per il tecnico livornese: non solo Harder, ci sono altri nomi in lista

Il calciomercato Milan si prepara a una rivoluzione, con il nuovo corso affidato al direttore sportivo Igli Tare e al tecnico Massimiliano Allegri. Il loro obiettivo primario è chiaro: rafforzare un reparto offensivo che ha bisogno di nuovi volti e di una maggiore prolificità. Le indiscrezioni di mercato si fanno sempre più intense e, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza rossonera avrebbe già stilato una lista di nomi importanti per il reparto avanzato, tenuti in considerazione per le future mosse.

I nomi caldi: da Vlahovic a Højlund, passando per Arokodare

La lista, come svelato da Moretto, è lunga e ricca di talento. Il nome che fa più sognare i tifosi è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, reduce da una stagione di alti e bassi con la Juventus, resta un profilo di altissimo livello, sebbene la trattativa si preannunci complessa e dispendiosa. Allegri, che lo conosce bene dai tempi di Torino, potrebbe spingere per averlo al centro del suo progetto tattico, vedendolo come il perno ideale per il suo 4-3-3. Tuttavia, la sua valutazione e l’ingaggio rendono l’operazione una vera e propria sfida economica.

Un’altra opzione che sta guadagnando terreno è Rasmus Højlund. Il giovane danese del Manchester United, seppur arrivato in Premier League per una cifra ingente, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Il Milan crede fermamente nelle sue capacità e potrebbe tentare un prestito con diritto di riscatto per portarlo a San Siro e affidarlo alle cure di Allegri, che ha sempre saputo valorizzare i giovani attaccanti.

Le alternative: Embolo e Arokodare

Due nomi che Matteo Moretto ha sempre tenuto in considerazione sono Breel Embolo e Arokodare. Embolo, attaccante del Monaco con un passato di successi e una grande forza fisica, è un profilo che si sposa perfettamente con le richieste di un tecnico come Allegri, che cerca un attaccante capace di fare reparto da solo. Le sue caratteristiche lo rendono un’ottima alternativa ai profili più costosi.

Infine, Arokodare, attaccante nigeriano del Genk, rappresenta l’opzione più giovane e potenzialmente esplosiva. Arokodare è un talento cristallino che ha già dimostrato di avere un grande fiuto del gol. Il suo arrivo a Milano rappresenterebbe un investimento per il futuro, ma anche un’opzione valida per il presente. Il suo costo, relativamente più basso rispetto agli altri nomi, lo rende un obiettivo sostenibile e intrigante per la nuova dirigenza rossonera. La coppia Tare-Allegri è pronta a fare la sua mossa per assicurarsi un nuovo numero 9 degno della maglia rossonera.