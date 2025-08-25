Allegri Milan, il tecnico livornese ha una missione! Messaggio alla squadra, c’è un dato che va assolutamente migliorato

Allegri Milan, il livornese vuole blindare la porta della sua squadra: troppi i due gol di media a partita subiti. Messaggio chiaro a Milanello

I limiti difensivi del Milan, emersi in maniera preoccupante durante la partita del sabato sera contro la Cremonese, sono la priorità del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La squadra, che pur vanta qualità indiscutibili dal centrocampo in su, ha dimostrato una fragilità difensiva che ha fatto scattare l’allarme, con una media di almeno due gol subiti a partita. Una situazione che, come sottolineato più volte da Allegri in conferenza stampa, è insostenibile per chi punta a competere ai massimi livelli del campionato. Il tecnico livornese, infatti, è da sempre un convinto sostenitore del principio secondo cui nel calcio italiano la solidità difensiva è la chiave per il successo. La sua celebre frase “meno gol si subiscono, più si va avanti in classifica” è un mantra che ora intende applicare con la massima serietà al Milan.

La svolta di Allegri e il ruolo di Igli Tare

La volontà di cambiare rotta è chiara e il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, è già al lavoro per fornire ad Allegri gli strumenti necessari. Il Corriere dello Sport, in un titolo che non lascia spazio a interpretazioni, ha riassunto perfettamente la situazione: “Chiudere la porta“. È questo l’obiettivo primario. L’ex DS della Lazio, noto per la sua abilità nel cogliere le occasioni di mercato e per la sua capacità di costruire squadre solide e funzionali, ha un compito arduo. La difesa del Milan, infatti, necessita di un restyling profondo, non solo in termini di nuovi innesti, ma anche di una diversa mentalità. Allegri vuole una squadra che sappia soffrire, che sia cinica e che non conceda nulla agli avversari. Un’impostazione che va controcorrente rispetto al calcio spettacolare che a volte si cerca di proporre, ma che è l’unica via per tornare a vincere in Italia.

Verso un Milan più solido e concreto

Il Milan del futuro, sotto la guida di Allegri e Tare, dovrà essere una squadra pragmatica, che non si scompone di fronte alle difficoltà e che sa gestire ogni fase della partita. Non basteranno più le giocate individuali dei singoli campioni per mascherare le lacune difensive. La fase di non possesso diventerà cruciale, con Allegri che lavorerà incessantemente per migliorare la coordinazione e la comunicazione tra i reparti. La difesa, intesa come reparto, ma anche come filosofia di gioco, sarà il fondamento su cui si poggeranno le ambizioni scudetto del club. I tifosi, sebbene abituati a un calcio più offensivo, dovranno imparare ad apprezzare questa nuova identità, che punta al risultato e alla concretezza. L’obiettivo è chiaro: trasformare il Milan da squadra “ballerina” a una fortezza inespugnabile. Sarà un percorso lungo e difficile, ma la determinazione di Allegri e Tare è il miglior biglietto da visita per il futuro.