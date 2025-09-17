Allegri Milan, il livornese ha raggiunto il primo obiettivo della sua nuova avventura rossonera! Statistica clamorosamente positiva

Allegri Milan, il tecnico ha raggiunto il primo obiettivo della sua nuova avventura rossonera: difesa blindata, la statistica non mente

Il calcio è fatto di cicli, e il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha segnato l’inizio di una nuova era, un’era che promette di riportare i rossoneri ai fasti di un tempo. L’attesa principale per il suo ritorno, in quel di maggio, era la capacità di Massimiliano Allegri di instillare equilibrio e una solida fase difensiva, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto. Dopo quattro gare ufficiali, di cui tre di campionato, il lavoro del tecnico livornese sembra già dare i suoi frutti. Con soli due gol subiti, il Diavolo ha dimostrato una tenuta difensiva notevole, un dato che fa ben sperare per il futuro.

La svolta di Allegri: una difesa d’acciaio

La difesa blindata del Milan è stata il tema centrale delle discussioni sportive degli ultimi giorni, e il Quotidiano Sportivo (QS) ha dedicato un articolo di commento all’argomento, sottolineando la capacità di Allegri di trovare le “chiavi” giuste per il reparto arretrato. Il QS ha titolato: “Allegri ha trovato le ‘chiavi’ giuste. La svolta: difesa del Diavolo blindata”, aggiungendo nel sottotitolo un dato significativo: “È la squadra che ha concesso meno tiri in Serie A. Il tecnico squalificato per un turno, salta l’Udinese”.

Questo dato, seppur parziale, evidenzia un miglioramento sostanziale rispetto alle stagioni passate. Il Milan è reduce da due clean sheet consecutivi in campionato, un segnale inequivocabile del nuovo corso sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nonostante la tenuta debba essere testata in match più impegnativi, come quello contro il Bologna dove il Diavolo non ha concesso praticamente nulla, le premesse sono eccellenti. L’arrivo del nuovo direttore sportivo, Tare, ha ulteriormente rafforzato la squadra con acquisti mirati che hanno contribuito a blindare la retroguardia. Il lavoro di Tare e Allegri sembra procedere in perfetta sintonia.

Il Milan e la solidità ritrovata

La solidità difensiva non è solo un dato statistico, ma è il riflesso di un lavoro meticoloso e di una mentalità vincente che Allegri ha saputo trasmettere ai suoi giocatori. La squadra appare più compatta, più organizzata e, soprattutto, più consapevole dei propri mezzi. Ogni giocatore sa esattamente cosa deve fare e dove deve posizionarsi in campo. Questa disciplina tattica è la vera chiave di volta di questa rinascita rossonera.

Il percorso è ancora lungo, e le sfide non mancheranno. L’assenza di Allegri per la squalifica nella prossima partita contro l’Udinese sarà un banco di prova per l’intero staff tecnico e per la squadra, che dovrà dimostrare di aver assorbito i principi di gioco del suo allenatore. In attesa di test più probanti che arriveranno presto, il Milan si gode questa nuova solidità difensiva, un vero e proprio punto di forza da cui ripartire per puntare a obiettivi ambiziosi.

Questa fase difensiva, elogiata da tutti, è il primo passo di un progetto che ha il sapore della rinascita. Il Milan di Allegri e Tare sembra avere tutte le carte in regola per tornare a essere protagonista.