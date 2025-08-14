Allegri Milan, spiffero incredibile da Milanello! Allegri ha deciso l’assetto della stagione, i rossoneri giocheranno così

Allegri Milan, clamoroso spiffero da Milanello: il tecnico livornese è orientato a schierare i rossoneri con la difesa a tre non solo contro il Bari

Con la nuova stagione alle porte e l’attesa per i primi impegni ufficiali, il Milan di Massimiliano Allegri sta scaldando i motori in vista dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Bari. Le prime indicazioni tattiche emerse dagli allenamenti odierni, riportate da Stefano Di Stefano di Sky Sport, suggeriscono un approccio ben definito da parte del tecnico livornese, con una chiara enfasi sulla solidità difensiva e sulla potenza offensiva.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Di Stefano, la seduta odierna ha visto Allegri sperimentare un modulo con tre difensori centrali, un chiaro segnale della volontà di blindare la retroguardia fin dalle prime battute stagionali. Questa scelta tattica, che potrebbe configurarsi come un 3-5-2 o un 3-4-1-2, mira a garantire una maggiore copertura e compattezza in fase difensiva, fondamentale per affrontare un avversario come il Bari che, seppur di categoria inferiore, non va sottovalutato. La Coppa Italia è un obiettivo importante per il Milan, e iniziare con il piede giusto è cruciale. La presenza di un blocco difensivo solido è da sempre una delle massime di Allegri, e le prime prove ne sono la conferma.

Ma le novità non si fermano alla difesa. Di Stefano ha inoltre anticipato che contro il Bari ci si può aspettare un attacco a due punte. Questa scelta evidenzia la volontà di Allegri di non sacrificare la fase offensiva, nonostante l’introduzione dei tre centrali. Un doppio terminale offensivo permetterebbe al Milan di avere più peso in area di rigore e di sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri attaccanti. Si attendono conferme sui nomi dei prescelti per il reparto avanzato, ma è chiaro che il Diavolo cercherà di imporre il proprio gioco e di chiudere la pratica già nei tempi regolamentari. L’armonia tra i reparti sarà fondamentale, e il lavoro del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare sul mercato estivo ha senza dubbio fornito ad Allegri diverse opzioni di qualità per costruire una rosa competitiva su più fronti.

La notizia delle prime prove tattiche ha già acceso l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri, impazienti di vedere all’opera il “nuovo” Milan sotto la guida di Allegri. La combinazione di una difesa rocciosa e un attacco incisivo potrebbe essere la chiave per una stagione ricca di successi. La Coppa Italia rappresenta il primo banco di prova per testare la validità delle nuove strategie e per dare un segnale forte al campionato. Tutti gli occhi sono puntati su Milanello, dove il lavoro procede spedito per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dell’esordio stagionale. Il Bari è avvisato: il Milan di Allegri e Tare si prepara con serietà e determinazione, puntando a una partenza col botto.