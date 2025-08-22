Allegri Milan, De Winter e il retroscena ai tempi della Juventus: la storia fa impazzire i tifosi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Le parole di Koni De Winter durante la sua presentazione come nuovo giocatore del Milan svelano un legame particolare e inaspettato con il suo ex allenatore, Max Allegri, ora tecnico dei rossoneri. Un rapporto che, a quanto pare, ha avuto i suoi momenti di tensione ma che oggi sembra essere rinato sotto una nuova luce, all’insegna della stima reciproca e della voglia di lavorare insieme per il bene della squadra.

“Con Allegri ho passato i miei primi momenti tra i professionisti,” ha raccontato De Winter, sottolineando il ruolo cruciale che il tecnico ha avuto nel suo percorso di crescita. Un legame che risale ai tempi della Juventus, quando Allegri, intuendo il potenziale del giovane difensore belga, lo ha lanciato nel calcio che conta. “Fa piacere ritrovarlo,” ha aggiunto il giocatore, rivelando un sentimento di affetto e gratitudine che va oltre il semplice rapporto professionale.

Tuttavia, il rapporto tra i due non è stato sempre idilliaco. De Winter ha ammesso, con una punta di ironia, le divergenze avute in passato sul suo ruolo in campo. “Ruolo? Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino,” ha scherzato il difensore, svelando un retroscena che molti non conoscevano. La sua predilezione per la posizione di difensore centrale lo ha spesso portato a scontrarsi con le scelte tattiche di Allegri, che lo vedeva come un’opzione preziosa per la fascia.

Oggi, però, le cose sono cambiate. De Winter ha dimostrato una maturità e una consapevolezza nuove, mettendo al primo posto le esigenze della squadra. “Adesso mi può mettere dove vuole, basta che gioco (ride, ndr),” ha dichiarato con un sorriso, dimostrando di aver superato le vecchie incomprensioni e di essere pronto a mettersi a completa disposizione del suo allenatore.

Questo nuovo capitolo nel rapporto tra De Winter e Allegri rappresenta un segnale positivo per il Milan. La fiducia reciproca e la voglia di collaborare saranno elementi chiave per il successo della squadra, con il difensore belga pronto a dare il suo contributo in qualsiasi ruolo, pur di scendere in campo e dimostrare il suo valore.