Allegri Milan, De Grandis sottolinea il lavoro del tecnico e non solo: decisivo questo innesto sul mercato estivo

Allegri Milan, Stefano De Grandis, noto giornalista, è convinto che l’acquisto decisivo in estate sia stato Luka Modric

Il Milan è inarrestabile e, dopo la schiacciante vittoria per 3-0 contro l’Udinese, ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva senza subire gol. Un avvio di stagione che sta facendo sognare i tifosi rossoneri e che ha acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori. Durante la puntata di domenica sera del Club di Sky Sport 24, il giornalista e opinionista Stefano De Grandis ha analizzato il momento d’oro della squadra di Massimiliano Allegri, individuando nel centrocampo la chiave di volta di questo strepitoso avvio.

Secondo De Grandis, il salto di qualità del Milan in questa stagione è evidente e poggia su un reparto che l’anno scorso era meno prolifico e solido. “Il Milan quest’anno ha qualcosa che l’anno scorso non aveva: ha un regista, anzi ne ha presi tre di registi. Mettendo un regista in mezzo, restituisci a Fofana il ruolo suo, Rabiot è un altro giocatore fisico. Il Milan ha un centrocampo fortissimo anche in copertura e la solidità dipende anche da quello. Allegri ha un centrocampo tra i più forti, per questo c’è il salto di qualità del Milan”.

Allegri e Tare: la visione vincente dietro il successo rossonero

Le parole di Stefano De Grandis evidenziano il lavoro eccezionale svolto dalla dirigenza rossonera. La visione strategica del direttore sportivo Igli Tare e la capacità di Massimiliano Allegri di valorizzare i nuovi arrivati sono state decisive. L’arrivo di nuovi registi ha permesso ad Allegri di ridisegnare la squadra, trovando un equilibrio perfetto tra attacco e difesa. La solidità ritrovata non è solo un merito del reparto arretrato, ma anche del filtro di centrocampo. I nuovi innesti, uniti alla crescita di giocatori già presenti come Fofana, hanno creato un reparto solido, dinamico e completo. Il Milan ha finalmente un centrocampo in grado di dettare i ritmi, recuperare palla e supportare al meglio la fase offensiva, rendendo la squadra più imprevedibile e difficile da affrontare.

Il centrocampo del Milan: un mix di talento e fisicità

Il successo rossonero non è un caso, ma il frutto di scelte oculate e di un lavoro minuzioso. Allegri ha saputo dosare sapientemente le forze in campo, mettendo ogni giocatore nella condizione di esprimersi al meglio. L’arrivo di più registi, come sottolineato da De Grandis, ha liberato giocatori di grande fisicità e talento come Rabiot e Fofana, che possono concentrarsi sulle loro doti migliori senza doversi preoccupare della costruzione del gioco. Il risultato è un centrocampo fortissimo, in grado di dominare il campo in ogni sua fase. Questo è il vero segreto del Milan targato Allegri e Tare, che sembra aver trovato la formula vincente per tornare ai massimi livelli. Il Milan è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia, con un centrocampo da sogno che promette di essere il motore di grandi successi.