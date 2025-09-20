Allegri si fa sentire, il dato che esalta il Milan: dopo le prime tre giornate di Serie A

Allegri con il suo Milan sta facendo registrare risultati importanti dal punto di vista difensivo. Il dato

Il Milan di Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico livornese, non è solo una squadra votata all’attacco, ma si sta dimostrando anche un fortino quasi inespugnabile. A confermarlo è una statistica sorprendente che posiziona il club meneghino al vertice di una speciale classifica a livello europeo. Nelle prime tre giornate di campionato, i rossoneri hanno concesso ai propri avversari solamente 16 tiri totali, un dato che non trova eguali non solo i Serie A ma in generali nei campionati del Vecchio Continente.

Questo incredibile risultato non è frutto del caso, ma della meticolosa organizzazione tattica imposta da Allegri fin dal suo ritorno a San Siro. La filosofia del “corto muso”, che ha fatto la fortuna del tecnico in passato, si basa su una solidità difensiva granitica, e i primi riscontri stagionali confermano come questa mentalità sia già stata assimilata alla perfezione dalla squadra. Ogni giocatore, dall’attaccante al difensore, partecipa attivamente alla fase di non possesso, creando una gabbia per gli avversari che faticano a trovare spazi e a concludere verso la porta difesa da Mike Maignan, il possente portiere francese.

L’equilibrio trovato in campo, con un centrocampo solido e una difesa compatta, sta permettendo al Diavolo di dominare le partite non solo con il possesso palla, ma anche con la capacità di bloccare sul nascere le offensive avversarie. Giocatori come Fikayo Tomori, il rapido difensore inglese, e Adrien Rabiot, il dinamico centrocampista francese, si sono dimostrati cruciali in questo schema, intercettando passaggi e recuperando palloni con una frequenza impressionante.

La statistica dei 16 tiri concessi, la migliore in Europa, è un segnale forte e chiaro. Il Milan non si limita a segnare, ma sa anche proteggere il risultato, un’abilità fondamentale per lottare per le posizioni di vertice e per affrontare con serenità anche gli incontri più difficili. La solidità difensiva, unita al talento offensivo, fa del Milan di Allegri una squadra completa e pronta a sfidare chiunque.