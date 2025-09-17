Allegri Milan, stupisce il dato sulla difesa in quest’inizio campionato: in 3 su 4 partite è successo che… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan di Allegri: la difesa come priorità

Il ritorno di Massimiliano Allegri a Milanello ha portato con sé un chiaro obiettivo: rinforzare la fase difensiva. Fin dal primo giorno, il tecnico ha insistito sulla necessità di ridurre il numero di gol subiti, un problema evidente nella scorsa stagione. I risultati, come riporta oggi il Corriere della Sera, si stanno già vedendo. Nelle prime quattro gare ufficiali, tra Coppa Italia e campionato, il Milan ha mantenuto la porta inviolata per ben tre volte, un dato estremamente positivo che testimonia l’efficacia del lavoro svolto.

Nonostante i difensori titolari siano quasi gli stessi dell’anno scorso, con Tomori, Gabbia e Pavlovic a guidare il reparto, è l’atteggiamento generale della squadra ad essere cambiato. Il Milan di Allegri è una squadra più compatta e corta, che lavora in blocco per non lasciare spazi agli avversari. Non si tratta di un lavoro che riguarda solo i difensori, ma l’intera squadra, che ora ha una maggiore consapevolezza tattica e una migliore gestione delle diverse fasi di gioco.

L’allenatore ha lavorato intensamente sulla mentalità dei suoi giocatori, convincendoli che la solidità difensiva è il punto di partenza per costruire le vittorie. Questo approccio ha permesso al Milan di ottenere risultati importanti, dimostrando che il lavoro svolto in allenamento ha dato i suoi frutti. La squadra ha mostrato una grande disciplina tattica e una capacità di soffrire che le ha permesso di superare momenti difficili e di portare a casa punti preziosi. Il nuovo Milan di Allegri è una squadra che sa che per vincere bisogna prima di tutto non prendere gol.