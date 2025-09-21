Allegri Milan, Costacurta sottolinea un dettaglio fondamentale: «I rossoneri paiono avere un rapporto particolare con...»

Allegri Milan, Alessandro Costacurta, leggenda rossonera e noto opinionista, ha commentato la vittoria del Diavolo ad Udine

L’Udinese è caduta sotto i colpi di un Milan che non smette di stupire. La vittoria per 3-0 in trasferta ha confermato lo stato di grazia dei rossoneri, capaci di esprimere un gioco brillante e convincente. A sottolineare l’eccellente performance della squadra guidata da Massimiliano Allegri, già allenatore del club dal 2010 al 2014, è stato un’icona del passato milanista e attuale opinionista di Sky Sport 24, Alessandro Costacurta. Le sue parole, riportate dalla stessa emittente, non lasciano spazio a dubbi e mettono in luce la crescita esponenziale del gruppo.

Il “Ballo” del centrocampo: Modrić e Rabiot protagonisti

L’analisi di Costacurta si concentra in particolar modo sul centrocampo, ritenuto il vero punto di forza di questo Milan. L’ex difensore, vincitore di 7 scudetti e 5 Champions League con la maglia rossonera, ha elogiato la qualità e la capacità di gestione del pallone mostrata dai centrocampisti, i quali sembrano aver raggiunto un’intesa perfetta. “Questa squadra ha una capacità di tenere la palla tanto che la palla stessa sembra un’amica”, ha dichiarato Costacurta. Una frase che descrive in modo poetico l’armonia e la sicurezza con cui i giocatori di Allegri manovrano il gioco. A rubare la scena, secondo l’opinionista, sono in particolare due nomi di peso, arrivati in rossonero grazie al lavoro del direttore sportivo Igli Tare: Luka Modrić e Adrien Rabiot.

“Con Modric e con questo Rabiot, ho la sensazione che il centrocampo attuale del Milan sia la vera forza di questa squadra”, ha ribadito Costacurta. Un’affermazione che sottolinea l’importanza di questi due campioni nel nuovo assetto tattico del Milan. La loro visione di gioco, la loro tecnica sopraffina e la loro esperienza internazionale stanno permettendo alla squadra di dominare le partite, imponendo il proprio ritmo e non dando tregua agli avversari. La sinergia tra i due, unita al supporto dei compagni di reparto, crea un meccanismo quasi perfetto, rendendo il centrocampo milanista un vero e proprio “motore” inesauribile. Il lavoro di Igli Tare sul mercato si sta rivelando vincente, dimostrando una capacità di individuare e portare a casa giocatori non solo di grande nome, ma anche funzionali al progetto tecnico di Allegri.

Le prospettive future: il Milan di Allegri può sognare in grande?

La vittoria sull’Udinese non è stata solo un successo, ma un’ulteriore conferma delle potenzialità di questa squadra. Il Milan di Allegri si sta imponendo come una delle formazioni più belle e temibili della Serie A, con un gioco che combina solidità difensiva e imprevedibilità in attacco. Le parole di un esperto come Costacurta rafforzano la convinzione che il percorso intrapreso sia quello giusto e che i risultati ottenuti finora siano solo il preludio di un futuro che potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai tifosi rossoneri. Grazie all’abile guida del tecnico e all’oculato lavoro del DS Tare, il sogno di tornare a lottare per i vertici del calcio italiano ed europeo sembra più vicino che mai.