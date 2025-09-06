Allegri Milan, quel reparto fa impazzire il tecnico! Ultime da Milanello, la notizia non lascia particolari dubbi

Allegri Milan, il tecnico livornese è stregato dal centrocampo della squadra rossonera: tante le soluzioni in mano all’ex Juve

Il calciomercato estivo del Milan si è appena concluso e il bilancio è chiaro: la mediana è stata la priorità assoluta per la dirigenza rossonera. Sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare, il club ha investito in modo massiccio per rafforzare un reparto cruciale, mettendo a disposizione del neo-allenatore Max Allegri un mix di esperienza, talento e qualità superiore. Come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, che ha titolato “Il Milan riparte dal centrocampo”, l’obiettivo è chiaro: risolvere i problemi storici della squadra proprio a partire dal cuore del gioco.

L’arrivo di nomi altisonanti come Luka Modrić e Adrien Rabiot non è passato inosservato. Modrić, una vera e propria leggenda del calcio mondiale, è arrivato a parametro zero, un colpo di mercato che unisce l’esperienza di un campione con la lungimiranza finanziaria. La sua visione di gioco, la sua capacità di dettare i tempi e la sua inesauribile classe saranno fondamentali per il nuovo assetto rossonero. La sua presenza in campo non solo alza il livello tecnico, ma rappresenta anche un punto di riferimento per i compagni più giovani, un mentore in grado di trasmettere la mentalità vincente.

Accanto a lui, Adrien Rabiot porta la sua potenza fisica e la sua dinamicità. Il centrocampista francese, noto per le sue incursioni offensive e la sua abilità nel recuperare palloni, rappresenta l’equilibrio perfetto tra fase difensiva e propositiva. La sua versatilità lo rende un elemento prezioso, capace di adattarsi a diversi schemi tattici e di garantire solidità in ogni zona del campo. La combinazione tra l’eleganza di Modrić e la fisicità di Rabiot promette di creare una mediana imbattibile, in grado di dominare il gioco e di fornire il supporto necessario sia all’attacco che alla difesa.

A completare il quadro, l’arrivo di Ardon Jashari, un giovane talento di prospettiva che rappresenta l’investimento del club sul futuro. La sua integrazione in un reparto con campioni del calibro di Modrić e Rabiot gli permetterà di crescere e di affinare le sue abilità, beneficiando di un contesto di altissimo livello. Questi investimenti non sono casuali, ma riflettono una strategia precisa e mirata: costruire una squadra solida partendo dalle fondamenta, ovvero il centrocampo.

Il lavoro di Igli Tare è stato meticoloso e ha dimostrato una profonda conoscenza del mercato. I rinforzi scelti sono pensati per elevare il livello tecnico e la leadership in un reparto che, negli ultimi anni, ha faticato a esprimere la qualità necessaria. Ora la palla passa a Max Allegri, che dovrà assemblare questi nuovi talenti e farli rendere al meglio. La sfida per il tecnico livornese è quella di trasformare questo potenziale in risultati concreti, riportando il Milan ai vertici del calcio italiano. La rifondazione è iniziata, e come sostiene il Corriere dello Sport, il Milan riparte dal suo nuovo, potentissimo centrocampo.