Allegri Milan, Cassano non ci sta! Ancora critiche nei confronti dell’allenatore rossonero. Segui tutte le ultimissime

Ancora una volta, la voce schietta e spesso polemica di Antonio Cassano, ex fantasista rossonero, si è levata per commentare il momento del Milan. Durante la trasmissione “Viva el Futbol”, Cassano ha espresso il suo giudizio tagliente sul club, sul nuovo allenatore Massimiliano Allegri e, in particolare, sulla prestazione di Rafael Leão, l’esterno portoghese noto per la sua velocità.

Nonostante il Diavolo occupi la seconda posizione in classifica, l’analisi dell’ex attaccante è stata impietosa. “Il Milan è secondo. Cosa mi impressiona? Zero. Cosa mi sta dando? Zero,” ha sentenziato Cassano, non trovando motivi di particolare entusiasmo nel rendimento dei rossoneri.

🇵🇹 Leão Sotto la Lente: “Inguardabile”

Il bersaglio principale delle sue critiche è stato Rafael Leão. Il portoghese, pur capace di lampi di genialità tecnica, è stato definito “inguardabile per tutta la partita“. Cassano ha citato una singola azione positiva seguita da un errore clamoroso: “Ha fatto la sgassata del primo tempo e poi un gol sbagliato clamoroso.” La critica è chiara: il talento del giocatore non si traduce ancora in quella continuità decisiva che ci si aspetterebbe da un top player.

👔 Allegri, tra Critiche e Riconoscimenti (Contorti)

Anche il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il mister livornese tornato in sella al club, è finito nel mirino. Cassano non vede un cambiamento sostanziale nel suo approccio: “Non è cambiato nulla di Allegri rispetto ai tre anni con la Juventus,” ha affermato, alludendo probabilmente a uno stile di gioco più pragmatico che spettacolare.

Tuttavia, anche nella critica, Cassano ha inserito un riconoscimento implicito all’impatto del tecnico: “Sembra che da quando è arrivato lui la squadra sia più compatta e ci sia una società dietro.” Sebbene chiuda con un caustico “Lui è furbo,” le sue parole di fatto sottolineano il miglioramento di coesione che la squadra ha mostrato.

Questa ritrovata compattezza è anche frutto del lavoro del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio che sta lavorando in stretta sinergia con Allegri per costruire una rosa solida e funzionale. Nonostante i giudizi aspri di Cassano, i rossoneri continuano la loro marcia, forti di un’inedita solidità dirigenziale e tecnica, determinate a smentire i detrattori e a puntare al vertice della classifica.