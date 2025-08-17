Allegri Milan, Capello avvisa la Serie A! Rossoneri outsider per lo scudetto? E su Leao...

Allegri Milan, Fabio Capello, leggenda rossonera, ha avvisato i rossoneri: la squadra del livornese può organizzare il colpo scudetto

Con l’inizio del campionato di Serie A alle porte, la griglia di partenza si conferma il gioco dell’estate per appassionati e addetti ai lavori. Un pronostico autorevole arriva da Fabio Capello, ex tecnico di Milan, Roma e Juventus, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha analizzato le forze in campo, concentrandosi in particolare sul Milan, la sua nuova guida tecnica Massimiliano Allegri e il talento di Rafael Leao.

Un Campionato Più Competitivo e Incerto

Capello si aspetta un “torneo più competitivo e difficile da leggere“, sottolineando come i numerosi cambi di panchina nelle squadre di vertice – Inter, Roma, Milan, Atalanta, Lazio, Fiorentina, Torino – renderanno la lotta per il titolo e per un posto in Europa ancora più avvincente. Questa incertezza, secondo l’esperto allenatore, è un fattore che aggiunge fascino e imprevedibilità alla prossima stagione calcistica.

Il Napoli di Conte: La Favorita di Capello

Nonostante l’attenzione sul Milan, la favorita di Capello per la vittoria finale è il Napoli di Antonio Conte. “Parte davanti il Napoli”, afferma Capello, “e non solo perché ha vinto e ha mantenuto Antonio Conte in panchina. Gli azzurri si sono mossi meglio delle altre sul mercato, centrando praticamente tutti gli obiettivi prefissati. Insomma, il Napoli si è rinforzato, anche se adesso dovrà giocare su più fronti, a differenza della scorsa stagione”. La continuità tecnica e una campagna acquisti mirata rendono, a detta di Capello, i partenopei la squadra da battere.

Allegri al Milan: Scudetto o Ritorno in Champions?

La vera scommessa di Capello, tuttavia, sembra essere il Milan targato Massimiliano Allegri. L’ex tecnico rossonero vede in Allegri la capacità di emulare il successo di Conte. “Antonio ci ha messo del suo, fino a vincere lo scudetto, puntando sulla solidità dei suoi. Credo che Allegri possa fare qualcosa di simile a Milano“, ha dichiarato Capello. Ma è un Milan da scudetto? Per Capello, la risposta è un categorico sì. “Per forza. Se un club come il Milan è fuori dall’Europa, deve obbligatoriamente competere per lo scudetto. A maggior ragione se in estate ha puntato su di un allenatore con un certo pedigree e un direttore sportivo in gamba come Igli Tare. Tornare in Champions è l’obiettivo minimo, serve lottare per lo scudetto“. L’assenza dalle coppe europee e gli investimenti su un tecnico come Allegri e un direttore sportivo del calibro di Igli Tare impongono al Milan di puntare al massimo traguardo nazionale. La pressione è alta, ma le aspettative sono ancora di più.

Leao Sotto la Lente: La Continuità con Allegri

Tra i giocatori su cui puntare, Capello menziona Rafael Leao. Il talentuoso esterno portoghese è chiamato a un salto di qualità definitivo sotto la guida di Allegri. “Su Leao, invece, il discorso è sempre quello: troverà finalmente continuità? Adesso che al Milan è cambiato il “manico”, con un tecnico d’esperienza come Allegri, Rafa non può avere più scuse“. Le parole di Capello sono chiare: l’arrivo di Allegri rappresenta un punto di svolta per Leao, che non potrà più permettersi cali di rendimento. La sua costanza sarà cruciale per le ambizioni scudetto del Milan.

Le Altre Pretendenti e il Capocannoniere

Capello ha anche espresso le sue considerazioni sulle altre grandi del campionato. L’Inter di Chivu, nonostante le difficoltà sul mercato, viene vista con curiosità grazie all’intelligenza del tecnico. La Juventus con Tudor dovrà riportare a Torino Kolo Muani per puntare in alto, mentre la Roma di Gasperini si preannuncia come una “bottega” difficile, ma con una squadra piena di voglia che ha ereditato l’onda positiva della scorsa stagione. Per quanto riguarda il capocannoniere, Capello punta su Lautaro se l’Inter dovesse prendere Lookman, altrimenti il favorito è Lukaku, con una menzione speciale per l’italiano Kean. Oltre a Leao, Capello indica anche Soulé della Roma come un giocatore pronto a esplodere.

L’analisi di Fabio Capello offre un quadro interessante e ricco di spunti in vista della Serie A. Le sue parole, in particolare quelle sul Milan, Allegri e Leao, promettono una stagione avvincente e piena di incognite, dove i rossoneri sono chiamati a dimostrare di essere all’altezza delle più alte aspettative.