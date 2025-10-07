Allegri Milan, problema centravanti? Capello sicuro: «Max non lo ha ancora trovato ma ha in rosa un calciatore che può giocare dappertutto»

Allegri Milan, Max deve ancora risolvere il tema centravanti ma Capello sottolinea la grande duttilità di Christian Pulisic

La celebre massima calcistica “Dimmi che attaccante hai e ti dirò chi sei” è stata il punto di partenza per l’analisi lucida e autorevole di Fabio Capello sulle gerarchie offensive della Serie A, pubblicata su La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico ha messo sotto la lente d’ingrandimento i reparti d’attacco delle principali pretendenti al vertice, evidenziando criticità e potenzialità, in particolare per il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Igor Tudor.

Riguardo al Milan, Capello ha individuato la cronica mancanza di un centravanti puro, ma ha promosso le soluzioni tattiche adottate da Allegri in assenza di un finalizzatore implacabile.

Milan: Leao Non Ancora Bomber, Ma Pulisic Sposta Gli Equilibri

Capello riconosce l’utilità di Santiago Giménez e l’esperimento tattico su Rafael Leão, ma con una nota di cautela sulla finalizzazione del portoghese: «In Serie A però c’è anche chi non ha ancora trovato il centravanti, il Milan, anche se davanti Gimenez è funzionale per i movimenti di squadra e Allegri ha iniziato un tentativo di adattamento con Leao. Rafael sta dimostrando di avere la capacità di smarcarsi e di trovare spazi, ma ancora non è un attaccante da tanti goal».

Il vero elogio di Fabio Capello è però per Christian Pulisic. Il talento americano, che ha saputo integrarsi perfettamente nelle geometrie di Allegri e del DS Igli Tare, è ritenuto la chiave di volta dell’attacco rossonero, specialmente nel 3-5-2 adottato: «C’è meno abbondanza rispetto alla concorrenza, però Pulisic può giocare davvero dappertutto, tanto da sembrare perfetto anche nella posizione attuale nel 3-5-2: sa muoversi, ha qualità e velocità e va in verticale». Il suo spostamento in posizione più centrale lo rende più pericoloso: «Ho l’impressione che partire più centrale sia meglio per lui: diventa molto più pericoloso, se libero di muoversi». Questo è un segnale forte sul successo delle scelte tattiche di Allegri.

Juventus: Il Mistero Vlahovic E La Mossa Sbagliata Su Conceição

Il discorso cambia radicalmente per la Juventus, dove, secondo Capello, l’assenza di un bomber non è un problema di rosa, ma di gestione: «Nella Juventus il discorso è differente perché un bomber ce l’avrebbe pure, Vlahovic, ma Tudor lo tiene in panchina e non lo fa giocare. Non ne capisco il motivo». L’ex tecnico esprime perplessità sulle prestazioni di David e Openda, suggerendo che non sempre si può ridurre la difficoltà delle punte bianconere al solo problema di rifornimento.

Capello ha criticato aspramente la sostituzione di Conceição nella gara contro il Milan, reo di essere stato l’unico elemento capace di creare pericoli: «E non sempre si possono ridurre le difficoltà delle punte bianconere a un problema di rifornimento di palloni… E infatti poi la sostituzione del portoghese mi ha sorpreso, essendo l’unico in grado di creare pericoli in attacco».

Il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, pur con i rimpianti per la crisi rigori e la necessità di svoltare di Leão, riceve un endorsement per la funzionalità del suo attacco atipico, dove Pulisic è la vera punta di diamante.

LE PAROLE DI CAPELLO