Allegri Milan, Capello lo esalta: «Stiamo parlando di un vincente, avrà un grande vantaggio». Le ultimissime sui rossoneri

Fabio Capello, con la sua consueta autorevolezza, ha analizzato il momento del Milan e le prospettive future del club in vista della nuova stagione. Nel suo consueto appuntamento con la rubrica “Il tema del giorno” per La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore rossonero ha espresso un giudizio netto, intitolando il suo commento: “Allegri un vincente, ma il Milan deve dargli giocatori all’altezza“.

Secondo il suo pensiero, la stagione che comincerà domani sera a San Siro contro la Cremonese deve essere il “campionato della riscossa” per il Diavolo. Per Capello, quando si parla del club rossonero, la parola “riscossa” può avere un solo significato: la conquista dello Scudetto. Una dichiarazione forte, che mette subito pressione sull’ambiente e sulla squadra.

Capello è convinto che Massimiliano Allegri sia l’uomo giusto per riportare il Milan in cima. L’allenatore toscano, infatti, è un “vincente”, una guida con le idee chiare che conosce bene l’ambiente rossonero, avendo già trionfato in passato. Inoltre, Capello individua un vantaggio non indifferente: l’assenza dalle coppe europee. Questo permetterà a tecnico e squadra di concentrarsi esclusivamente sulla Serie A, una situazione che inevitabilmente richiama alla mente il Napoli di Conte un anno fa, il quale, proprio grazie a questo focus, riuscì a dominare il campionato.

In sintesi, Capello vede nel Milan un potenziale campione. Il successo, tuttavia, dipenderà dalla capacità del club di fornire ad Allegri i rinforzi necessari per rendere la squadra competitiva a tutti i livelli. L’esordio contro la Cremonese sarà il primo banco di prova per misurare le ambizioni di una squadra che, secondo il giudizio di un grande maestro, ha un solo obiettivo.